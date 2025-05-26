В Кадриорге в водопроводной воде обнаружен опасный металл

Главный специалист отдела гигиены окружающей среды Департамента здоровья Лаури Лиепкалнс подтвердил, что в районах со старыми домами на объектах недвижимости, а иногда и внутри зданий, могут быть остатки старых водопроводных труб или арматуры между трубами, изготовленными из свинца или сплавов, содержащих свинец.