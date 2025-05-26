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В Кадриорге в водопроводной воде обнаружен опасный металл

Перевод: Павел Соболев
В случае подозрений стоит заказывать анализ водопроводной воды. Иллюстративное фото.

Департамент здоровья подтвердил, что в водопроводной воде в Кадриорге обнаружен токсичный свинец, источником которого, вероятно, являются старые свинцовые трубы и арматура в системе питьевого водоснабжения.

Главный специалист отдела гигиены окружающей среды Департамента здоровья Лаури Лиепкалнс подтвердил, что в районах со старыми домами на объектах недвижимости, а иногда и внутри зданий, могут быть остатки старых водопроводных труб или арматуры между трубами, изготовленными из свинца или сплавов, содержащих свинец.

В 2022 году Департамент здоровья провел анализ риска содержания свинца, используя результаты анализов воды за последнее десятилетие. Выяснилось, что в 0,8 процентах анализов содержание свинца превысило допустимый уровень в 10 мкг/л.

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