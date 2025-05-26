Украинская разведка: Россия будет готова к нападению на Европу через два-четыре года после окончания войны

«Если санкции будут сняты, процесс перевооружения пойдет гораздо быстрее», - предупредил Иващенко в интервью, добавив, что Киев уже поделился своей оценкой с европейскими партнерами.

«Речь идет не просто о возможности - это вопрос времени: кто будет следующим? Под угрозой находятся Польша, страны Балтии, Северная Европа. Наши аналитики больше не спрашивают, решится ли Россия напасть на другие государства. Вопросы теперь звучат иначе: когда и откуда?» - заявил Иващенко в беседе с Ukrinform.

По его словам, «Украина - это не просто государство, которое борется за себя», а «щит Европы», который дает другим странам время подготовиться к возможной агрессии, пока Украина сдерживает вторжение России. Ведь цель России - не только полный контроль над Украиной и влияние на страны бывшего Советского Союза, но и подготовка к нападению на другие европейские государства.

Ранее западные официальные лица также высказывали схожие предположения о способности России начать агрессию против Европы, подчеркивая, что после окончания полномасштабной войны против Украины риск прямого столкновения между Москвой и НАТО возрастет, передает The Kyiv Independent.

На данный момент российская армия сосредоточена в Украине, неся тяжелые потери как в живой силе, так и в технике. Однако главнокомандующий войсками США в Европе Кристофер Каволи в апреле предупредил, что Россия восстанавливает свои вооруженные силы гораздо быстрее, чем предполагалось ранее.