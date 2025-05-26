Украинская разведка: Россия будет готова к нападению на Европу через два-четыре года после окончания войны

Россия способна восстановить свой военный потенциал и начать агрессию против Европы в течение двух-четырех лет после окончания боевых действий в Украине, заявил глава Службы внешней разведки Украины (СВРУ) Олег Иващенко в интервью агентству Ukrinform.
«Если санкции будут сняты, процесс перевооружения пойдет гораздо быстрее», - предупредил Иващенко в интервью, добавив, что Киев уже поделился своей оценкой с европейскими партнерами.
«Речь идет не просто о возможности - это вопрос времени: кто будет следующим? Под угрозой находятся Польша, страны Балтии, Северная Европа. Наши аналитики больше не спрашивают, решится ли Россия напасть на другие государства. Вопросы теперь звучат иначе: когда и откуда?» - заявил Иващенко в беседе с Ukrinform.
По его словам, «Украина - это не просто государство, которое борется за себя», а «щит Европы», который дает другим странам время подготовиться к возможной агрессии, пока Украина сдерживает вторжение России. Ведь цель России - не только полный контроль над Украиной и влияние на страны бывшего Советского Союза, но и подготовка к нападению на другие европейские государства.
Ранее западные официальные лица также высказывали схожие предположения о способности России начать агрессию против Европы, подчеркивая, что после окончания полномасштабной войны против Украины риск прямого столкновения между Москвой и НАТО возрастет, передает The Kyiv Independent.
На данный момент российская армия сосредоточена в Украине, неся тяжелые потери как в живой силе, так и в технике. Однако главнокомандующий войсками США в Европе Кристофер Каволи в апреле предупредил, что Россия восстанавливает свои вооруженные силы гораздо быстрее, чем предполагалось ранее.
По заявлениям украинских военных, с начала полномасштабной войны около миллиона россяин были убиты и ранены.
США и Европейский союз пытались ограничить способность России восстановить свою военную мощь с помощью санкций, направленных на разрыв цепочек поставок и удушение экономики Москвы.
Американские, европейские и украинские официальные лица, а также военные эксперты считают, что Россия теряет военное преимущество на поле боя. Поэтому усиление давления на Москву может вынудить российское руководство заключить перемирие, сообщает The Washington Post.
Президент США Дональд Трамп до сих пор уклонялся от введения новых санкций против России, заявляя, что не хочет мешать мирным инициативам. Однако после атак, произошедших в минувшие выходные, Трамп заявил, что готов ввести дополнительные ограничения.
ЕС, в свою очередь, пообещал ужесточить санкции против России, если Кремль не согласится на перемирие. В настоящее время разрабатывается 18-й пакет санкций Европейского союза.
Администрация Трампа ранее выражала заинтересованность в восстановлении экономических связей с Россией после возможного заключения мирного соглашения, хотя при этом обещала сохранить действующие санкции до тех пор.