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В Elisa произошли сбои в услуге мобильной связи

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Вечером в понедельник, примерно в 18:00, в сети оператора Elisa произошел технический сбой, из-за которого клиенты могли столкнуться с серьезными перебоями в работе мобильной связи и интернета.

«Мы искренне приносим извинения за причиненные неудобства. Наши специалисты оперативно отреагировали на ситуацию, и в настоящее время мобильная связь постепенно восстанавливается», - сообщил Кристо Корк, руководитель направления мобильных сетей компании Elisa.

Компания приносит извинения за доставленные неудобства.

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