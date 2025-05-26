В Таллинне построят новую тепловую насосную станцию

В конце мая в Таллинне начнется строительство тепловой насосной станции, использующей сточные и морские воды, а также насосной станции морской воды, которые будут расположены на Пальяссааре.
Станция с нулевым уровнем прямых выбросов начнет подавать тепло в систему централизованного теплоснабжения Таллинна в осенне-зимний период 2026 года, передала мэрия Таллинна.
Первая в Эстонии промышленная тепловая насосная станция, использующая сточные и морские воды для производства тепловой энергии, будет иметь общую мощность 110 МВт и сможет покрывать до одной пятой годового потребления тепла в системе централизованного теплоснабжения Таллинна. Это инновационное решение интегрирует крупные тепловые насосы в теплосетевую систему города, обеспечивая экологически чистое и энергоэффективное теплоснабжение, повышая надежность и эффективность энергосистемы.
«Централизованное отопление – это самый экологичный и выгодный способ обогрева зданий, поэтому развитие этой системы является для нас приоритетом. С этого года Таллинн поддерживает подключение многоквартирных домов к системе централизованного отопления. Кроме того, совместно с Utilitas мы подключаем к теплосетям ряд муниципальных зданий, которые до сих пор отапливались природным газом. Новый тепловой насос на Пальяссааре станет важным шагом на пути к достижению климатической нейтральности системы централизованного теплоснабжения к 2030 году. В этой амбициозной цели мы – одни из первых в Европе», - сказал мэр Таллинна Евгений Осиновский.
После ввода в эксплуатацию станции на Пальяссааре выбросы CO₂ от теплоснабжения Таллинна сократятся примерно на ста тысяч тонн в год, а доля импортируемого ископаемого топлива снизится до менее чем 10%.
«Обеспечение энергетической безопасности требует разнообразных и независимых местных производственных мощностей. Тепловая насосная станция на Пальяссааре позволит нам эффективно использовать доступные ресурсы - очищенные сточные и морские воды - и тем самым снижать зависимость от импортируемых ископаемых видов топлива. Наша цель – все в большей степени производить тепло для централизованного теплоснабжения из возобновляемых источников и обеспечивать жителей Таллинна чистым, надежным и стабильным теплоснабжением», - пояснил руководитель Utilitas Прийт Койт.
Использование крупных промышленных тепловых насосов поддерживается как Европейской комиссией, так и Международным энергетическим агентством как один из наиболее быстрых способов снижения зависимости от природного газа. Подобное оборудование устанавливается по всей Европе.
В отличие от тепловых насосов, устанавливаемых в отдельных зданиях, эффективность которых в городской среде ограничена из-за шума, нехватки пространства и ограничений по электроснабжению, промышленное решение позволяет достичь гораздо более значительного эффекта. Ожидается, что новая станция будет эквивалентна по мощности примерно 15 тысяч индивидуальных тепловых насосов мощностью 7,5 кВт каждый.
Кроме теплоснабжения, новая станция позволит в будущем использовать остаточное тепло сточных и морских вод также для производства централизованного охлаждения.
Основное оборудование для станции поставит швейцарская компания Friotherm, ранее установившая крупные тепловые насосы в ряде европейских городов, включая Швецию и Финляндию. Генеральным подрядчиком строительных работ выступает KMG Infra OÜ. Объем инвестиций составляет 97 миллионов евро.