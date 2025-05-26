В Таллинне построят новую тепловую насосную станцию

Станция с нулевым уровнем прямых выбросов начнет подавать тепло в систему централизованного теплоснабжения Таллинна в осенне-зимний период 2026 года, передала мэрия Таллинна.

Первая в Эстонии промышленная тепловая насосная станция, использующая сточные и морские воды для производства тепловой энергии, будет иметь общую мощность 110 МВт и сможет покрывать до одной пятой годового потребления тепла в системе централизованного теплоснабжения Таллинна. Это инновационное решение интегрирует крупные тепловые насосы в теплосетевую систему города, обеспечивая экологически чистое и энергоэффективное теплоснабжение, повышая надежность и эффективность энергосистемы.

«Централизованное отопление – это самый экологичный и выгодный способ обогрева зданий, поэтому развитие этой системы является для нас приоритетом. С этого года Таллинн поддерживает подключение многоквартирных домов к системе централизованного отопления. Кроме того, совместно с Utilitas мы подключаем к теплосетям ряд муниципальных зданий, которые до сих пор отапливались природным газом. Новый тепловой насос на Пальяссааре станет важным шагом на пути к достижению климатической нейтральности системы централизованного теплоснабжения к 2030 году. В этой амбициозной цели мы – одни из первых в Европе», - сказал мэр Таллинна Евгений Осиновский.

После ввода в эксплуатацию станции на Пальяссааре выбросы CO₂ от теплоснабжения Таллинна сократятся примерно на ста тысяч тонн в год, а доля импортируемого ископаемого топлива снизится до менее чем 10%.