Путешествовать между Таллинном и Хельсинки станет проще

В пик летнего сезона суда Viking Line Gabriella и Cinderella, курсирующие по маршруту Хельсинки-Стокгольм, будут также выполнять ежедневные поочередные рейсы по маршруту Хельсинки-Таллинн. Об этом предприятие сообщилоBNS.

Благодаря летним маршрутам Viking Cinderella и Gabriella можно начать круиз из Таллинна в Стокгольм во второй половине дня, а прибыть в город на следующее утро. Основные достопримечательности Стокгольма находятся в нескольких минутах ходьбы или езды на катере от терминала Viking Line.