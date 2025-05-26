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Путешествовать между Таллинном и Хельсинки станет проще

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С 18 июня по 10 августа судовая компания Viking Line расширяет возможности путешествий между Таллинном и Хельсинки.

В пик летнего сезона суда Viking Line Gabriella и Cinderella, курсирующие по маршруту Хельсинки-Стокгольм, будут также выполнять ежедневные поочередные рейсы по маршруту Хельсинки-Таллинн. Об этом предприятие сообщилоBNS.

Благодаря летним маршрутам Viking Cinderella и Gabriella можно начать круиз из Таллинна в Стокгольм во второй половине дня, а прибыть в город на следующее утро. Основные достопримечательности Стокгольма находятся в нескольких минутах ходьбы или езды на катере от терминала Viking Line.

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