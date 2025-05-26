Жительница Ласнамяэ перевела мошенникам более восьми тысяч евро

Как сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры агентству BNS, в минувшую пятницу полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Согласно материалам дела, 39-летняя жительница Ласнамяэ познакомилась в интернете с человеком, который спустя несколько дней общения предложил ей заработать на бирже. Новый знакомый порекомендовал ей свою «сестру», которая якобы согласилась помочь с инвестициями.

На имя женщины был открыт криптовалютный счёт в Trust Wallet, на который она внесла первоначально 250 евро - по утверждению мошенников, эти деньги ежедневно «участвовали в биржевой торговле». Позднее, по настоянию злоумышленников, жертва перевела на платформу ещё 8000 евро. Однако получить обещанную прибыль она не смогла, более того - ее начали принуждать к новым денежным переводам.