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Помощник президента России назвал действия ВМС Эстонии пиратством

Перевод: Валерия Ермакова
Николай Патрушев.

Помощник президента России и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев назвал в понедельник актом пиратства попытку ВМС Эстонии остановить для проверки судно Argent из так называемого теневого флота России.

По данным Интерфакса, Николай Патрушев на совещании, посвященном развитию портовой инфраструктуры и обеспечению безопасности в порту Усть-Луга, заявил, что угрозы со стороны НАТО стремительно растут, как и присутствие военно-морских сил альянса, а также их боевые и разведывательные возможности, в том числе в акватории Балтийского моря.

«На этом фоне западные страны фактически совершают акты пиратства. Последний пример - попытка ВМС Эстонии при поддержке авиации НАТО остановить в Финском заливе гражданское судно Jaguar, перевозившее российский груз», - сказал Патрушев.

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