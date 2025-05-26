Помощник президента России назвал действия ВМС Эстонии пиратством

По данным Интерфакса, Николай Патрушев на совещании, посвященном развитию портовой инфраструктуры и обеспечению безопасности в порту Усть-Луга, заявил, что угрозы со стороны НАТО стремительно растут, как и присутствие военно-морских сил альянса, а также их боевые и разведывательные возможности, в том числе в акватории Балтийского моря.