Новые детали обвинения стали известны после того, как судья Катрин Микенберг разрешила сторонам использовать в судебных прениях информацию, ранее представленную на закрытых заседаниях. Изначально суд постановил сохранить эту информацию в тайне до объявления приговора, но позже срок конфиденциальности был сокращен до окончания судебного следствия. Это позволило сторонам в ходе прений, прошедших в четверг и пятницу, ссылаться на доказательства, прозвучавшие в закрытом режиме.