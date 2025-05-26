На прошлой неделе государственный прокурор Трийну Олев-Аас во время судебных прений в Харьюском уездном суде обнародовала ранее засекреченные детали по делу Айво Петерсона. Согласно материалам обвинения, при движении Koos планировалось создать отряд гражданской обороны, который в случае возникновения вакуума власти должен был взять на себя функции вооруженных сил.
Новые детали обвинения стали известны после того, как судья Катрин Микенберг разрешила сторонам использовать в судебных прениях информацию, ранее представленную на закрытых заседаниях. Изначально суд постановил сохранить эту информацию в тайне до объявления приговора, но позже срок конфиденциальности был сокращен до окончания судебного следствия. Это позволило сторонам в ходе прений, прошедших в четверг и пятницу, ссылаться на доказательства, прозвучавшие в закрытом режиме.