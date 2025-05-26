Газета: Испания грозит вывести войска из стран Балтии

Правительство Испании во главе с премьер-министром Педро Санчесом остро нуждается в поддержке каталонских сепаратистских партий для прохождения своих законопроектов в парламенте. При этом каталонцы вместе с партиями из Галисии и Страны Басков требуют придания их языкам официального статуса рабочих языков на уровне ЕС. Предложение Мадрида о добавлении трех новых языков, представленное в 2023 году, оказалось неудачным, но завтра министры ЕС снова будут голосовать по этому вопросу.