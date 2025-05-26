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Газета: Испания грозит вывести войска из стран Балтии

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Испания оказывает давление на другие страны ЕС с целью признания баскского, каталонского и галисийского языков официальными рабочими языками союза, угрожая, как сообщает газета Financial Times, в противном случае вывести свои войска из восточноевропейских стран.

Правительство Испании во главе с премьер-министром Педро Санчесом остро нуждается в поддержке каталонских сепаратистских партий для прохождения своих законопроектов в парламенте. При этом каталонцы вместе с партиями из Галисии и Страны Басков требуют придания их языкам официального статуса рабочих языков на уровне ЕС. Предложение Мадрида о добавлении трех новых языков, представленное в 2023 году, оказалось неудачным, но завтра министры ЕС снова будут голосовать по этому вопросу.

В настоящее время в ЕС насчитывается 24 официальных языка, и некоторые страны опасаются, что добавление трех региональных языков Испании создаст прецедент для других региональных языков, что значительно увеличит расходы на перевод. По данным Financial Times, попытка Испании уговаривать и угрожать другим странам ЕС вызвала сильное недовольство.

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