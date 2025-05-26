ВИДЕО Автомобиль въехал в толпу фанатов «Ливерпуля», празднующих победу клуба в Премьер-лиге

Ни мотив водителя, ни число жертв пока официально не сообщаются. Корреспондент BBC News сообщает не менее чем о трех пострадавших. Есть ли погибшие, тоже неизвестно.

Очевидица происшествия, которая наблюдала за парадом из окна, рассказала Sky News, что после столкновения участники парада бросились преследовать машину и попытались разбить ее, но их оттеснили полицейские.

This doesn’t look good be safe reds 💙❤️ pic.twitter.com/eCNFDlRc1l — JAMIE (@any_spare) May 26, 2025