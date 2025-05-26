ВИДЕО Автомобиль въехал в толпу фанатов «Ливерпуля», празднующих победу клуба в Премьер-лиге

В городе Ливерпуль автомобиль въехал в толпу фанатов одноименного футбольного клуба, которые пришли на парад в честь его победы в английской Премьер-лиге. Водитель машины был задержан, пишет «Медуза» со ссылкой на BBC News.
Ни мотив водителя, ни число жертв пока официально не сообщаются. Корреспондент BBC News сообщает не менее чем о трех пострадавших. Есть ли погибшие, тоже неизвестно.
Очевидица происшествия, которая наблюдала за парадом из окна, рассказала Sky News, что после столкновения участники парада бросились преследовать машину и попытались разбить ее, но их оттеснили полицейские.
This doesn’t look good be safe reds 💙❤️ pic.twitter.com/eCNFDlRc1l— JAMIE (@any_spare) May 26, 2025
В этом сезоне «Ливерпуль» досрочно выиграл Премьер-лигу - уже в 20-й раз. Клуб стал чемпионом английского высшего футбольного дивизиона впервые с 2020 года. 25 мая прошла церемония награждения команды.