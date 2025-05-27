Уровень зарегистрированной безработицы в Эстонии продолжает снижаться и по состоянию на конец прошлой недели составил 6,4%.
К 25 мая общее число зарегистрированных безработных составляло 45 183 человека - почти на 500 меньше, чем неделей ранее.
Снижение безработицы наблюдается уже 12-ю неделю подряд, что, по оценке экспертов, указывает на стабилизацию экономической активности после зимнего спада.
Наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему сохраняется в Ида-Вирумаа, где он опустился с 11% до 10,9% (6757 безработных).
Самая благоприятная ситуация на рынке труда наблюдается на Хийумаа: уровень безработицы здесь составляет всего 3,2%.