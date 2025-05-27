Страны Северной Европы видят опасность со стороны России

«Ужасные атаки в выходные доказывают то, что мы, к сожалению, и так знаем: что Россия не заинтересована в мире», - цитируют журналисты в этой связи премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

«Днем президент (России. - Ред.) Владимир Путин говорит о переговорах, а по ночам он бомбит Украину, - констатировала она после встречи в Финляндии со своими коллегами из других североевропейских стран. - Украина должна получить еще больше поддержки».

Аналогичное мнение высказал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. По его словам, Россия представляет собой долгосрочную опасность для нас (Финляндии. - Ред.) и всей Европы. Он уточнил, что речь идет не только о военной сфере, но и о кибератаках и таких прецедентах, как те, что происходили в Балтийском море, на дне которого неоднократно были повреждены коммуникационные кабели.

Орло призвал увеличить международное давление на президента РФ Владимира Путина, чтобы добиться конструктивного участия России в переговорах об установлении режима прекращения огня в Украине. «Без применения силы Путин не попытается найти решение. Поэтому нам нужно больше давления», - подчеркнул он.