Страны Северной Европы видят опасность со стороны России

Главы правительств североевропейских стран предупреждают, что от России исходит опасность, пишет агентство dpa в понедельник, 26 мая.
«Ужасные атаки в выходные доказывают то, что мы, к сожалению, и так знаем: что Россия не заинтересована в мире», - цитируют журналисты в этой связи премьер-министра Дании Метте Фредериксен.
«Днем президент (России. - Ред.) Владимир Путин говорит о переговорах, а по ночам он бомбит Украину, - констатировала она после встречи в Финляндии со своими коллегами из других североевропейских стран. - Украина должна получить еще больше поддержки».
Аналогичное мнение высказал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. По его словам, Россия представляет собой долгосрочную опасность для нас (Финляндии. - Ред.) и всей Европы. Он уточнил, что речь идет не только о военной сфере, но и о кибератаках и таких прецедентах, как те, что происходили в Балтийском море, на дне которого неоднократно были повреждены коммуникационные кабели.
Орло призвал увеличить международное давление на президента РФ Владимира Путина, чтобы добиться конструктивного участия России в переговорах об установлении режима прекращения огня в Украине. «Без применения силы Путин не попытается найти решение. Поэтому нам нужно больше давления», - подчеркнул он.
Со своей стороны премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре отметил, что, по его оценке, пока нет признаков того, что Россия хочет установления перемирия в Украине. «Я надеюсь, что это приведет к тому, что США будут занимать более четкую позицию, а также будут оказывать давление, а не отстраняться», - добавил он.
Саммит североевропейских стран в Финляндии
Во встрече, проходившей в городе Турку на юго-западе Финляндии, принимали участие главы правительств Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии. Позже к своим коллегам из Северной Европы присоединился канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который должен был принять участие в совместном ужине.
«Обычно Финляндия не занимает первые позиции в списке стран, в которые новый канцлер Германии наносит визит, - констатирует агентство dpa. - Однако саммит североевропейских стран дает ему возможность познакомиться сразу с пятью главами правительств стран, являющихся партнерами Германии по НАТО».
В саммите принял участие и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен. За прошедшие месяцы президент США Дональд Трамп неоднократно выражал желание получить контроль над Гренландией. Нильсен четко отверг эти притязания. На встрече с главами правительств североевропейских стран он выразил им благодарность за поддержку.