Правительство отложило вызвавший жаркие споры план поддержки морских ветропарков

Новое правительство в опубликованном на днях коалиционном соглашении же пообещало разработать финансовые инструменты, которые поддержат как морскую ветроэнергетику, так и вывод на рынок крупномасштабных систем накопления – но шаги в достижении этих целей будут сделаны уже в первом квартале нового года.