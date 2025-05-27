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Правительство отложило вызвавший жаркие споры план поддержки морских ветропарков

Редактор: rus.postimees.ee
Ветропарк.

Правительство Партии реформ и «Ээсти 200» отложило принятие решения о поддержке морских ветряных парков на следующий год, пишут «Деловые ведомости».

По словам члена правления «Ээсти 200» Сандера Удама, это было сознательное решение.

В феврале предыдущее правительство решило не выделять на строительство морских ветряков поддержку в размере 2,6 млрд евро. 

Новое правительство в опубликованном на днях коалиционном соглашении же пообещало разработать финансовые инструменты, которые поддержат как морскую ветроэнергетику, так и вывод на рынок крупномасштабных систем накопления – но шаги в достижении этих целей будут сделаны уже в первом квартале нового года.

«Это, безусловно, отсрочка решения, в коалиции нет договоренности о том, что мы строим морские ветряки», – сказал Удам.

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