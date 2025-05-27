Разговоры о возрождении СССР, отечественной автопром для таксистов и ограничения на платный прием в вузах. Обзор событий в РФ

Александр Бастрыкин. Фото: Alexander Demianchuk

Как обычно, блистал уничижительными метафорами и броскими угрозами Западу бывший президент Дмитрий Медведев. На этот раз объектом его вожделения стал Международный уголовный суд (тот самый, который выдал санкцию на арест Владимира Путина). Медведем назвал суд «гаагским убожеством», судей которого «Америка наотмашь хлещет по трясущимся щекам». В подборке ярких образов ему, конечно, никак не откажешь.

Были и неожиданные спикеры. Например, на форуме выступил министр юстиции Афганистана Абдул Хаким Шареи, который доложил, что его страна создала «чистую исламскую систему, основанную на шариате». А также, что «права каждого человека в этой системе полностью защищены».

Ректор Санкт-Петербургского госуниверситета Николай Кропачев, видимо, невольно выдал свои потаенные желания, заявив на круглом столе о многоженстве: «Замечу, что каждый, кто на эту тему говорил, в этот момент мечтательно улыбался».

И гвоздем программы, пожалуй, был советник президента РФ Антон Кобяков, который заявил, что «юридически СССР продолжает существовать», потому что «была нарушена процедура так называемого роспуска СССР». Из этого он сделал вывод, что «логически и с правовой точки зрения получается, что украинский кризис - это внутренний процесс». Правда, почему-то Кобяков не подумал, что с той же безупречной логикой из этого следует, что никакой Российской Федерации, в которой он числится советником президента, тоже не существует.

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