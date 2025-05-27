Разговоры о возрождении СССР, отечественной автопром для таксистов и ограничения на платный прием в вузах. Обзор событий в РФ

В Санкт-Петербурге состоялся очередной Международный юридический форум, который на этот раз особенно запомнился яркими цитатами высших российских чиновников: они говорили о юридическом существовании СССР, возрождении многоженства и уважении к правам человека в Афганистане. Об этом и не только в своем обзоре событий за неделю в РФ пишет российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Владимир Путин подписал указ, который обязывает таксистов пользоваться исключительно отечественными автомобилями, которых не так уж и много. Госдума приняла закон, по которому количество платных мест во всех вузах России, включая негосударственные, будет устанавливать правительство - это явный шаг к фактической национализации отрасли.
«Америка наотмашь хлещет по трясущимся щекам»
В Санкт-Петербурге завершился Международный юридический форум, который за последние годы из солидного делового мероприятия превратился в источник мемов и абсурдных цитат. Остроумием и неожиданными предложениями блистали как несколько традиционных спикеров, так и неожиданные персонажи.
Как обычно, интересными замечаниями и предложениями сыпал министр юстиции России Константин Чуйченко (ведомство которого, кроме прочего, каждую пятницу назначает новых российских «иноагентов»). Он заявлял, что декабристы были по сути теми же «иноагентами», поскольку организовали восстание 1825 года, будучи под «иностранным влиянием». Сетовал на то, что монархия по отношению к ним и другим инакомыслящим была «очень либеральной, даже излишне благородной». И даже предложил прощать уголовные преступления, если они были совершены «в защиту традиционных нравственных ценностей».
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин привычно хвастался, что в России нет никакого русского шовинизма и прочих других ущемлений прав человека. А затем рассказал, что его ведомство уже отловило (так и сказал - отловило) 80 тысяч уроженцев стран Центральной Азии с приобретенным гражданством России, из которых 20 тысяч уже отправились на передовую украинских фронтов.
Как обычно, блистал уничижительными метафорами и броскими угрозами Западу бывший президент Дмитрий Медведев. На этот раз объектом его вожделения стал Международный уголовный суд (тот самый, который выдал санкцию на арест Владимира Путина). Медведем назвал суд «гаагским убожеством», судей которого «Америка наотмашь хлещет по трясущимся щекам». В подборке ярких образов ему, конечно, никак не откажешь.
Были и неожиданные спикеры. Например, на форуме выступил министр юстиции Афганистана Абдул Хаким Шареи, который доложил, что его страна создала «чистую исламскую систему, основанную на шариате». А также, что «права каждого человека в этой системе полностью защищены».
Ректор Санкт-Петербургского госуниверситета Николай Кропачев, видимо, невольно выдал свои потаенные желания, заявив на круглом столе о многоженстве: «Замечу, что каждый, кто на эту тему говорил, в этот момент мечтательно улыбался».
И гвоздем программы, пожалуй, был советник президента РФ Антон Кобяков, который заявил, что «юридически СССР продолжает существовать», потому что «была нарушена процедура так называемого роспуска СССР». Из этого он сделал вывод, что «логически и с правовой точки зрения получается, что украинский кризис - это внутренний процесс». Правда, почему-то Кобяков не подумал, что с той же безупречной логикой из этого следует, что никакой Российской Федерации, в которой он числится советником президента, тоже не существует.
На радость АвтоВАЗу
Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 марта 2026 года перевозить пассажиров в такси можно будет только на автомобилях отечественной сборки. Правда, закон вводится по всей стране не одновременно: например, в Калининградской области и в Сибири он начинает действовать с 1 марта 2028 года, а на Дальнем Востоке, где доминирует японский автопром, - еще на два года позже, с марта 2030 года.
Все автомобили, использующиеся для оказания услуги такси, будут оцениваться по специальной шкале «баллов локализации», которые будут начисляться по множеству параметров - от имеющихся деталей до количества сварочных швов, сделанных внутри страны. Эксперты уже посчитали, что новому указу соответствуют все выпускаемые на АвтоВАЗе марки Lada, а также собираемые в России «китайцы» - «Москвич», XCITE и Evolute.
Против указа выступили не только профсоюзы таксистов (что, в общем-то, ожидаемо), но и эксперты Аналитического центра при Правительстве РФ, по мнению которых это приведет к уходу из отрасли до 90% водителей с частичной занятостью на собственных авто и до 35% таксистов на арендованных машинах. А также ученые из НИУ ВШЭ, которые предсказали дефицит кадров в отрасли до 500 тысяч человек.
Таксисты почему-то являются одними из излюбленных персонажей российского государства, в отношении которых оно вот уже несколько лет вводит разнообразные репрессии и ограничения. Ранее их обязали проходить регулярные медосмотры и ежедневно заполнять путевые листы. А в прошлом году регионы поголовно запретили работать в такси мигрантам. Расплачиваются за эти инициативы, конечно же, пользователи такси, цены для которых стабильно растут вот уже два года.
Против юристов, экономистов и частных вузов
Госдума приняла закон, позволяющий российскому правительству ограничивать количество платных мест в вузах РФ - причем не только в государственных, но и в частных. То есть, в сфере высшего образования вводится строгое государственное регулирование - решать сколько и за какую цену учить будут не вузы, а чиновники.
Формально законопроект, как водится, разрабатывался в целях заботы о качестве образования. А его авторы утверждали, что они вводят новые ограничения исключительно потому, что стране не нужны многочисленные юристы и экономисты, 90% из которых действительно учатся на платной основе.
Формально сохраняется даже видимость конкуренции - вузы будут отправлять свои предложения о контрольных цифрах приема чиновникам Министерства науки и высшего образования, а те будут согласовывать или не согласовывать квоты для каждого вуза. Причем строго по качеству работы вуза.
Но это - в теории. На практике, конечно, места будут распределяться по принципу коррупции и близости к нужному телу. Ровно так, как это и сегодня работает в системе образования с многими другими вопросами. Это, конечно, еще не прямая национализация отрасли, но решительный шаг в этом направлении. Ведь, в принципе, даже не обязательно переписывать на государство конкретное учреждение - достаточно иметь право диктовать ему, сколько студентов и за какие деньги учить.