Глава ЕЦБ: изменения в мировой экономике - риск для еврозоны

Таким мнением она поделилась в понедельник, 26 мая, в ходе своего выступления на мероприятии в университете Hertie School в Берлине.

По мнению Лагард, вырасти евро может помочь неопределенность в отношении доллара США как доминирующей мировой валюты: «Мировая экономика процветала на основе открытости и многосторонности, подкрепленных лидерством США <...>, но сегодня она разрушается», - приводит ее слова агентство AFP.

Если Европа будет действовать умело, считает она, перед ней могут открыться новые возможности.

«Укрепление международной роли евро может положительно сказаться на еврозоне», - сказала глава ЕЦБ. Например, европейские страны и компании смогут получать кредиты на более выгодных условиях, что стимулирует внутренний спрос: «Колебания валютных курсов будут меньше влиять на нас, поскольку больше торговли будет осуществляться в евро, что защитит Европу от более волатильных потоков капитала». Она добавила, что еврозона таким образом станет более устойчива к санкциям.

В настоящий момент, отмечает Reuters, евро остается второй по значимости резервной валютой в мире с долей около 20% в валютных резервах. Доля доллара США при этом составляет 58%.

Изменения в мировой экономике - риск для еврозоны