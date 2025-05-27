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Анализ С помощью коалиционного соглашения Партия реформ ищет свои корни

Перевод: Дмитрий Рая
В коалиционном соглашении, представленном в субботу, противоречивые вопросы остаются замалченными или аккуратно спрятанными. На фото: руководитель «Ээсти 200» Кристина Каллас и председатель Партии реформ Кристьен Михал.

Первые отклики на коалиционное соглашение Партии реформ и «Ээсти 200», обнародованное в субботу, были в основном критическими - от скептицизма до откровенно негативных оценок. Однако, возможно, причин для этого нет: в целом новое соглашение не хуже (но и не лучше) многих предыдущих.

Скорее всего, в преобладающе критических откликах просто отражается общий недоверчивый настрой по отношению к нынешней коалиции. Согласно опросам Norstat и Института общественных исследований, рейтинг Партии реформ составляет шестнадцать процентов, а у «Ээсти 200» - три процента. 

В такой ситуации, независимо от того, что именно эти две партии записывают в соглашении, добиться яркого позитивного вау-эффекта сложно. Большинство избирателей ждут перемен, даже если не могут точно сформулировать, какими они должны быть. Но доверие к правительству низкое, поэтому и само коалиционное соглашение воспринимается с подозрением.

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