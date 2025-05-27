Анализ С помощью коалиционного соглашения Партия реформ ищет свои корни

Скорее всего, в преобладающе критических откликах просто отражается общий недоверчивый настрой по отношению к нынешней коалиции. Согласно опросам Norstat и Института общественных исследований, рейтинг Партии реформ составляет шестнадцать процентов, а у «Ээсти 200» - три процента.

В такой ситуации, независимо от того, что именно эти две партии записывают в соглашении, добиться яркого позитивного вау-эффекта сложно. Большинство избирателей ждут перемен, даже если не могут точно сформулировать, какими они должны быть. Но доверие к правительству низкое, поэтому и само коалиционное соглашение воспринимается с подозрением.