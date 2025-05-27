Анализ С помощью коалиционного соглашения Партия реформ ищет свои корни

Первые отклики на коалиционное соглашение Партии реформ и «Ээсти 200», обнародованное в субботу, были в основном критическими - от скептицизма до откровенно негативных оценок. Однако, возможно, причин для этого нет: в целом новое соглашение не хуже (но и не лучше) многих предыдущих.
Скорее всего, в преобладающе критических откликах просто отражается общий недоверчивый настрой по отношению к нынешней коалиции. Согласно опросам Norstat и Института общественных исследований, рейтинг Партии реформ составляет шестнадцать процентов, а у «Ээсти 200» - три процента.