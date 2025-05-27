Латвийский министр: 15 процентов на Rail Baltica поступит от государства – и все!

Министр экономики Латвии Викторс Валайнис в понедельник, 26 мая, вместе со своим эстонским коллегой Эркки Кельдо открыл в подвале посольства в Риге эстонский бизнес-хаб.
Правильнее сказать, что речь идет скорее о символическом жесте, который сигнализирует, что эстонская дипломатия готова поддерживать предпринимателей всеми возможными способами - в том числе предоставляя помещения для презентаций, совещаний и встреч. Это, прежде всего, поддержка деловых связей на политическом уровне. Недавно отреставрированное посольство Эстонии находится прямо рядом с резиденцией президента Латвии.