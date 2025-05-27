Skip to footer
Вт, 27.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Латвийский министр: 15 процентов на Rail Baltica поступит от государства – и все!

Перевод: Сергей Светлов
Министр экономики Латвии Викторс Валайнис (справа) и министр экономики и промышленности Эстонии на открытии бизнес-хаба при эстонском посольстве в Риге.

Министр экономики Латвии Викторс Валайнис в понедельник, 26 мая, вместе со своим эстонским коллегой Эркки Кельдо открыл в подвале посольства в Риге эстонский бизнес-хаб.

Правильнее сказать, что речь идет скорее о символическом жесте, который сигнализирует, что эстонская дипломатия готова поддерживать предпринимателей всеми возможными способами - в том числе предоставляя помещения для презентаций, совещаний и встреч. Это, прежде всего, поддержка деловых связей на политическом уровне. Недавно отреставрированное посольство Эстонии находится прямо рядом с резиденцией президента Латвии.

Валайнис - одна из ключевых фигур в правящей партии Латвии «Союз зеленых и крестьян», министром он является почти два года. Первым делом я спросил, правда ли, что он станет следующим премьер-министром. Опытный политик лишь усмехнулся и пробормотал, что это всего лишь слухи.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх