POSTIMEES В УКРАИНЕ Обмен военнопленными: разочарованных лиц больше, чем радостных

Атмосфера на торжественной встрече тысячи освобожденных украинских пленных оказалась совершенно иной, чем я себе представлял. С одной стороны стояли сотни мужчин, только что освободившиеся из плена, с украинскими флагами на плечах, но лишь немногие имели силы улыбнуться. Очень худые и лысые мужчины стояли с бесстрастными лицами. Похоже, многие до сих пор не поняли, что их освобождение из плена стало реальностью. Пережитое будет сопровождать их еще долгое время.

По другую сторону стояли сотни женщин, надеющихся увидеть своих освобожденных мужей и сыновей. Однако такая удача улыбнулась лишь очень немногим женщинам. Большинству женщин пришлось вернуться разочарованными после встречи освобожденных пленных на Черниговщине. Разочарование было полным, потому что большинство из них даже не получили никакой информации от освобожденных мужчин о своих пропавших без вести родственниках.

Выйдя из автобуса, освобожденный Юрий сел на траву немного в стороне от остальных и стал курить одну сигарету за другой. Все освобожденные могли бесплатно получить столько сигарет, сколько хотели.

Самый крупный обмен пленными за время украинской войны

Обмен пленными произошел с 23 по 25 мая. В пятницу было обменено 390 человек, в субботу - 307, в воскресенье — 303.

Обмен пленных состоялся в Беларуси, откуда их на автобусах доставили в военный госпиталь в Черниговской области.

Это 65-й обмен пленными в ходе полномасштабной войны.

На сегодняшний день, таким образом, освобождены 5757 украинцев: около 5300 военнослужащих, из которых чуть более 200 - женщины, остальные - гражданские лица.

В российских тюрьмах по-прежнему находятся около 7000 украинских военнопленных, и никто не знает, сколько украинских гражданских лиц находится в заключении в России.