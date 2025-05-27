POSTIMEES В УКРАИНЕ Обмен военнопленными: разочарованных лиц больше, чем радостных

Во время обмена пленными, взятыми в ходе украинской войны, который состоялся в минувшие выходные, радостных лиц среди присутствующих было мало. Лица там были в основном апатичными, опустошенными и заплаканными.
Атмосфера на торжественной встрече тысячи освобожденных украинских пленных оказалась совершенно иной, чем я себе представлял. С одной стороны стояли сотни мужчин, только что освободившиеся из плена, с украинскими флагами на плечах, но лишь немногие имели силы улыбнуться. Очень худые и лысые мужчины стояли с бесстрастными лицами. Похоже, многие до сих пор не поняли, что их освобождение из плена стало реальностью. Пережитое будет сопровождать их еще долгое время.
По другую сторону стояли сотни женщин, надеющихся увидеть своих освобожденных мужей и сыновей. Однако такая удача улыбнулась лишь очень немногим женщинам. Большинству женщин пришлось вернуться разочарованными после встречи освобожденных пленных на Черниговщине. Разочарование было полным, потому что большинство из них даже не получили никакой информации от освобожденных мужчин о своих пропавших без вести родственниках.
Выйдя из автобуса, освобожденный Юрий сел на траву немного в стороне от остальных и стал курить одну сигарету за другой. Все освобожденные могли бесплатно получить столько сигарет, сколько хотели.
Самый крупный обмен пленными за время украинской войны
Обмен пленными произошел с 23 по 25 мая. В пятницу было обменено 390 человек, в субботу - 307, в воскресенье — 303.
Обмен пленных состоялся в Беларуси, откуда их на автобусах доставили в военный госпиталь в Черниговской области.
Это 65-й обмен пленными в ходе полномасштабной войны.
На сегодняшний день, таким образом, освобождены 5757 украинцев: около 5300 военнослужащих, из которых чуть более 200 - женщины, остальные - гражданские лица.
В российских тюрьмах по-прежнему находятся около 7000 украинских военнопленных, и никто не знает, сколько украинских гражданских лиц находится в заключении в России.
Высокий худой мужчина провел 465 дней в тюрьме в России. Другие обычно говорили, сколько лет и месяцев они провели в плену, но Юрий знал все с точностью до дня. «Потому что я считаю каждый день!» - сказал человек, попавший в плен в феврале 2024 года под Авдеевкой, когда в качестве бойца 3-й штурмовой бригады прикрывал отход других подразделений.
«Это было очень тяжело, - сказал Юрий о своем пребывании в плену. - Особенно в моральном плане, потому что не разрешали общаться с близкими. Я все эти 465 дней надеялся позвонить отцу».
Эта надежда так и не осуществилась. Его отец умер, пока Юрий находился в плену. Юрий узнал об этом только в субботу, когда был освобожден. Его мать умерла до того, как Юрий попал в плен. У него нет ни братьев, ни сестер, ни собственной семьи. Его единственным близким человеком был отец. Юрий вернулся из тюрьмы словно в небытие.
Психологический террор в плену
По словам Юрия, самая большая проблема пленных - это полная информационная блокада и отсутствие связи. «Это не самое страшное, когда тебя бьют, пытают, морят голодом... Нет. Самое страшное, что ты не можешь позвонить своим близким, - сказал Юрий. - Если бы можно было дать знать близким, что ты жив, хотя бы коротеньким письмом или каким-то другим посланием, тебе было бы гораздо легче сидеть». Все 15 месяцев он провел в разных тюрьмах в оккупированной Россией Донецкой области.
Словно в подтверждение слов Юрия во время разговора к нам подошла женщина средних лет и протянула нам распечатанные фотографии. «Ребята, тут фотографии, посмотрите, может, узнаете моего сына, его позывной - Танцор. Он мой единственный сын», - сказала женщина. Женщина показывает фотографию своего сына каждому освобожденному солдату, надеясь, что кто-то видел его в плену.
Сотрудник колонии сказал украинским пленным: «Ваши враги в Киеве. Мы не приходили в вашу страну». Именно это он и сказал: мы не приходили. Юрий запомнил это, потому что это было просто абсурдно.
«У нас не было никакой информации о том, что происходило на нашей родине, - продолжил Юрий, говоря о том, как российские захватчики намеренно лишают украинских солдат информации. - Нам день за днем говорили, что мы никому не нужны, что нас просто бросили, что никто не даст за нас денег. Они пытались всеми способами дать нам понять, что наши враги в Украине, что наши враги в Киеве».
Когда Юрия в последний раз привозили в тюрьму в городе Торез в Донецкой области на перепись пленных, на тот момент, по его словам, там находилось 223 украинских пленных. Сотрудник колонии сказал украинским пленным: «Ваши враги в Киеве. Мы не приходили в вашу страну». Именно это он и сказал: мы не приходили. Юрий запомнил это, потому что это было просто абсурдно.
Освобожденные пленные смогли пообщаться с журналистами лишь несколько минут, после чего их всех по одному отправили в военный госпиталь на обследование. После этого их снова развезли на больших автобусах по различным реабилитационным центрам по всей Украине.
Солдат встречали сотни и сотни жен и матерей, чьи мужья и сыновья находились в плену или пропали без вести. Все они пришли, надеясь, что им повезет, потому что по какой-то причине семьям заранее не сообщают, кого именно освободят.
Когда подъехал автобус с освобожденными и мужчины вышли, толпу прорезал женский крик: «Ура!!»; одна женщина, встречавшая освобожденных людей, издалека узнала своего мужа.
Собравшиеся вокруг автобусов люди тут же расступились, пропуская женщину, которая бросилась к мужу и прыгнула ему на шею. Олене повезло, ее четырехдневное пребывание в месте встрече пленных увенчалось успехом: она нашла своего Юру, который провел в тюрьме полгода.
«Честно говоря, я не ожидала этого сегодня, - эмоционально сказала Олена, чуть не плача, когда ее мужу - после объятий - пришлось поехать в больницу на обследование. - Я просто пришла сюда в надежде получить какую-то информацию о его судьбе. Примерно за 40 минут до их приезда мне позвонили и сказали, что он в списке».
Повезло и близким Дмитро Гавриленко. Его жена и маленький сын также пришли на встречу пленных, и вот они нашли своего мужа и отца. Сын Тимур пулей влетел в объятия отца. Оба были в слезах после того, как отец провел 17 месяцев в тюрьме в России.
Разочарование и надежда
В то время как некоторые счастливчики обнимали друг друга со слезами радости, женщины, разыскивающие своих близких, переходили от одного автобуса к другому, показывая фотографии пропавших мужчин, выкрикивая их имена, позывные и номера подразделений. С каждым днем трехдневного обмена пленными их лица становились все более разочарованными и унылыми.
Две женщины привлекали мое внимание на протяжении несколько дней. В глазах женщины отражались печаль и невыносимая боль, и в то же время огромная тоска.
Татьяна Росина, 48 лет, и Ирина Аршуляк, 38 лет; они сестры. Они держали флаг с портретом молодого человека в военной форме. Это был Олександр, пропавший сын старшей сестры.
Будучи морским пехотинцем, молодой человек защищал Мариуполь в начале полномасштабной фазы войны. Его подразделение осталось в окружении в осажденном городе. Он защищал огромный металлургический завод имени Ильича.
Питьевой воды не было, солдаты пили воду, капавшую из труб. Было холодно, теплой одежды не было. Если можно было поесть один раз в день, это уже было хорошо. В последний раз он написал матери 10 апреля 2022 года, сообщив, что отправляется на задание. И это все. Более трех лет женщины не могли связаться с ним.
«С тех пор мы его ждем и ищем», - сказала младшая из сестер. Старшая сестра сидела рядом с ней и плакала. «Мы ездим на все обмены пленными в надежде, что он приедет. Мы спрашиваем тех, кого отпустили, видели ли они его».
Во время предыдущего обмена пленными женщинам повезло. Они нашли солдата, который видел Олександра в Суходольской колонии в оккупированной Луганской области. По крайней мере, он был жив. Женщины написали в колонию через Красный Крест, без промедления и колебаний.
Когда Олександр пропал, ему был 21 год. Сейчас должно быть 24. «Наша жизнь сейчас нажата на кнопку паузы, - сказала Ирина. - Мы словно заморожены. Мы живем только надеждой».
Две Татьяны и Анна искали информацию о своих мужьях, которые вместе воевали в Сумском пограничном отряде. Все трое также пропали без вести в сентябре 2024 года во время боев на Курском направлении. Поскольку их тела не найдены, женщины все еще надеются, что их мужей взяли в плен российские войска.
«С сентября мы ничего о них не знаем. Был человек и нет человека», - сказала 39-летняя Татьяна, жена пограничника Вадима Павлика, в первый день обмена пленными.
Женщины впервые приехали на обмен пленными. По их словам, довольно часто мужчин, официально числящихся пропавшими без вести, но фактически находившихся в плену в России, освобождают.
«Иногда бывало даже так, что человек уже числился умершим, но возвращался во время обмена», - рассказала Анна о том, что вселяло в них надежду при приезде сюда.
Татьяна Павлик пришла на поиски мужа вместе со своей 14-летней дочерью. «Конечно, она плачет дома. Но за это время она стала гораздо более самсостоятельной, - сказала мать девочки. - В 13 лет она сама научился печь хлеб». Продолжая, женщина заплакала: «Папа не мог поздравить ее с днем рождения, потому что... его уже с нами не было».
После недолгой борьбы со своими эмоциями женщина закончила более радостным голосом: «Все в порядке, мы вместе справимся. В любом случае, моему мужу там приходится гораздо тяжелее. Я действительно верю, что он знает, как сильно мы его ждем. И знает, что мы никогда не сдадимся. Я буду бороться до конца!»
В субботу лицо Татьяны Павлик уже немного озарялось солнышком. «Вчера один из ребят узнал моего мужа на фотографии, - взволнованно сообщила Татьяна. - Мы показали ему фотоальбом подразделения наших мужей, и он сразу же указал на фотографию моего мужа. Он сказал, что этот человек жив!»
Освобожденный украинский солдат не смог сообщить никаких подробностей, поскольку его вместе с товарищами доставили в военный госпиталь на обследование. Татьяне удалось передать ему фотографию мужа и свой номер телефона. Теперь она ждет, когда он ей позвонит.
Татьяна совершенно изменилась - стала веселой и позитивной. Или, скорее, это просто была первая новость за девять месяцев о том, что ее муж жив! Хоть и в плену, но, по крайней мере, жив. Однако подруги женщины, Татьяна и Анна, были столь же грустны, как и в пятницу. Им не удалось ничего узнать о своих мужьях.
Разочарование, горечь в душе и боль - вот основные чувства, которые я испытал во время обмена пленными. В новостях обычно не показывают ужасное физическое состояние, в котором прибывают освобожденные заключенные, растерянность в их глазах, когда они выходят из автобусов.
Их о чем-то спрашивают, но они не понимают, чего от них хотят. Вы также никогда не увидите в новостях сотни матерей и женщин с портретами своих сыновей и мужей, о которых они отчаянно пытаются что-то узнать. Я бы сам не поверил, что обмен пленными может быть таким мрачным зрелищем.