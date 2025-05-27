Свежие данные: иностранные инвесторы выбирают Латвию и Литву вместо Эстонии

Консалтинговая компания EY опубликовала исследование по иностранным инвестициям, из которого следует, что Эстония существенно отстает от своих южных соседей.
EY представила свой ежегодный обзор иностранных инвестиций в Европе, в котором отслеживается активность иностранных вложений и анализируется настроение инвесторов. Согласно методологии исследования, в 2024 году в Эстонии было реализовано восемь новых инвестиционных проектов - столько же, сколько и годом ранее.
Инвесторы: не играйте с налогами
«Свежий отчет EY указывает на три ключевых фактора, влияющих на привлекательность Эстонии: макроэкономическая ситуация, стимулы, предлагаемые другими странами, и геополитический фон», - отметил партнер EY в Эстонии Ранно Тингас.
«Если мы хотим оставаться конкурентоспособными в привлечении иностранных инвестиций, нужно совместно с государством и бизнесом думать, как сохранить налоговую среду простой и предсказуемой, а также восстановить доверие к нашему преимуществу как цифрового государства. Важно не только то, что мы хорошо делали до сих пор, но и какой будет наш следующий шаг и долгосрочная стратегия», - продолжил он.
Исследование показывает, что инвестиционные проекты в 2024 году создали 227 новых рабочих мест - на 82% меньше, чем в 2023 году, когда благодаря иностранным инвестициям появилось 1230 новых рабочих мест. Хотя количество проектов в Эстонии за последние годы оставалось относительно стабильным, число созданных рабочих мест сильно варьируется и в значительной степени зависит от объема проектов.
EY также отметила, что помимо их собственного анализа, который охватывает только публично подтвержденные проекты, стоит учитывать и данные Фонда предпринимательства и инноваций (EISA). По данным EISA, в 2024 году в Эстонии было принято 21 положительное инвестиционное решение на общую сумму 254 миллиона евро, что должно привести к созданию 600 новых рабочих мест.
Инвесторов больше всего привлекает Латвия
Согласно исследованию EY, наиболее успешной в привлечении иностранных инвестиций в прошлом году оказалась Латвия: там было запущено 33 новых проекта, создавших 1937 рабочих мест. В Литве реализовано 26 инвестиционных проектов, благодаря которым появилось 1518 рабочих мест. В то время как в Эстонии число проектов и новых рабочих мест оказалось самым низким среди стран Балтии.
Латвия также стала единственной страной Балтии, где в 2024 году увеличилось как количество инвестиционных проектов (рост на 50%), так и число созданных рабочих мест (рост на 53%) по сравнению с 2023 годом. В Литве количество проектов сократилось на 7%, а число рабочих мест - на 10%. В Эстонии число проектов осталось неизменным, однако количество рабочих мест значительно уменьшилось.
Объемы иностранных инвестиций замедляются и в Европе
EY отмечает, что конкурентная ситуация для Эстонии становится все более жесткой, так как в Европе в целом число новых иностранных инвестиций в 2024 году сократилось на 7% по сравнению с предыдущим годом - всего было реализовано 5349 проектов. По данным EY, это уже второй год снижения подряд и самый низкий показатель за последние девять лет.
Авторы исследования связывают это с медленным экономическим ростом в Европе, высокими ценами на энергию и геополитической нестабильностью. Тем не менее, в последние месяцы ситуация в Европе заметно улучшилась, и EY надеется увидеть более позитивную тенденцию через год.
Наибольшее сокращение произошло в крупнейших экономиках Европы. Во Франции в 2024 году количество новых проектов уменьшилось на 14% (1025 проектов), в Великобритании - на 13% (853 проекта), в Германии - на 16% (608 проектов) по сравнению с 2023 годом.
В то же время в некоторых странах были зафиксированы значительные улучшения. В Испании количество проектов выросло на 15% (до 351 проекта), в Польше - на 13 % (до 259 проектов), а в Дании - даже на 86% (до 82 проектов).
Согласно исследованию, 37% инвесторов отказались от своих инвестиционных планов в Европе или отложили их. Лишь 59% опрошенных инвесторов планировали вложения в Европу в ближайшие 12 месяцев - тогда как в прошлом году этот показатель составлял 72%. Кроме того, 42% респондентов считают, что политика новой администрации президента США снизит привлекательность Европы как места и партнера для инвестиций.
Об исследовании
Европейское исследование EY по иностранным инвестициям (European Attractiveness Survey) - это ежегодный подробный отчет, основанный на базе данных EY European Investment Monitor (EIM). Его дополняет опрос инвесторов, проведенный в сотрудничестве с FT Longitude. В рамках исследования этого года с января по март 2025 года были опрошены 550 международных инвесторов, включая 150 инвесторов из стран Балтии.