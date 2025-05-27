Свежие данные: иностранные инвесторы выбирают Латвию и Литву вместо Эстонии

EY представила свой ежегодный обзор иностранных инвестиций в Европе, в котором отслеживается активность иностранных вложений и анализируется настроение инвесторов. Согласно методологии исследования, в 2024 году в Эстонии было реализовано восемь новых инвестиционных проектов - столько же, сколько и годом ранее.

Инвесторы: не играйте с налогами

«Свежий отчет EY указывает на три ключевых фактора, влияющих на привлекательность Эстонии: макроэкономическая ситуация, стимулы, предлагаемые другими странами, и геополитический фон», - отметил партнер EY в Эстонии Ранно Тингас.

«Если мы хотим оставаться конкурентоспособными в привлечении иностранных инвестиций, нужно совместно с государством и бизнесом думать, как сохранить налоговую среду простой и предсказуемой, а также восстановить доверие к нашему преимуществу как цифрового государства. Важно не только то, что мы хорошо делали до сих пор, но и какой будет наш следующий шаг и долгосрочная стратегия», - продолжил он.

Исследование показывает, что инвестиционные проекты в 2024 году создали 227 новых рабочих мест - на 82% меньше, чем в 2023 году, когда благодаря иностранным инвестициям появилось 1230 новых рабочих мест. Хотя количество проектов в Эстонии за последние годы оставалось относительно стабильным, число созданных рабочих мест сильно варьируется и в значительной степени зависит от объема проектов.