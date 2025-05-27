Пожилого человека, привезенного в ЭМО на скорой, через шесть часов отправили домой, не обследовав

Анна-Мария Уульма, работающая в сфере медиа, рассказала в социальных сетях о случае, когда ей пришлось обратиться в отделение неотложной медицины PERH, чтобы ее 86-летней бабушке оказали медицинскую помощь.

«В какой-то момент сидишь рядом с ней и замечаешь на ее руках что-то необычное, чего раньше не было. На вопрос, почему она ничего не сказала, бабушка только пожимает плечами: "А зачем было беспокоить?" Все понятно. Я сразу же взяла телефон и вызвала скорую помощь», - описала она.