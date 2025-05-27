Пожилого человека, привезенного в ЭМО на скорой, через шесть часов отправили домой, не обследовав

В прошлые выходные 86-летнюю женщину на скорой помощи доставили в отделение неотложной медицины (ЭМО) Северо-Эстонской региональной больницы (PERH), где она провела в зале ожидания шесть часов и покинула больницу, так и не получив помощи. По словам представителей PERH, если пациентов привозят на скорой пациентов, это не означает их автоматическую госпитализацию.
Анна-Мария Уульма, работающая в сфере медиа, рассказала в социальных сетях о случае, когда ей пришлось обратиться в отделение неотложной медицины PERH, чтобы ее 86-летней бабушке оказали медицинскую помощь.