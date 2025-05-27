Skip to footer
Вт, 27.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Пожилого человека, привезенного в ЭМО на скорой, через шесть часов отправили домой, не обследовав

Перевод: Ева Ойжинская
13.08.2024. Приемное отделение неотложной помощи Северо-Эстонской региональной больницы.

В прошлые выходные 86-летнюю женщину на скорой помощи доставили в отделение неотложной медицины (ЭМО) Северо-Эстонской региональной больницы (PERH), где она провела в зале ожидания шесть часов и покинула больницу, так и не получив помощи. По словам представителей PERH, если пациентов привозят на скорой пациентов, это не означает их автоматическую госпитализацию.

Анна-Мария Уульма, работающая в сфере медиа, рассказала в социальных сетях о случае, когда ей пришлось обратиться в отделение неотложной медицины PERH, чтобы ее 86-летней бабушке оказали медицинскую помощь.

«В какой-то момент сидишь рядом с ней и замечаешь на ее руках что-то необычное, чего раньше не было. На вопрос, почему она ничего не сказала, бабушка только пожимает плечами: "А зачем было беспокоить?" Все понятно. Я сразу же взяла телефон и вызвала скорую помощь», - описала она.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх