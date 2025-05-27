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Путин призвал душить зарубежные компании, которые остались в РФ, и отучить россиян от привычки пользоваться иностранными сервисами

На встрече с бизнесменами Путин призвал жестко отвечать иностранным IT-компаниям, которые объявили об уходе с рынка, но продолжили работать в России.

Владимир Путин призвал отучить россиян от привычки пользоваться иностранными сервисами. Об этом он сказал на встрече с российскими предпринимателями, пишет «Новая Газета. Европа».

Один из бизнесменов рассказал Путину, что компании активно переходят с зарубежного программного обеспечения на отечественное, но у обычных россиян сохраняются пользовательские привычки.

«Давайте всех, кто от этих привычек не может избавиться… Я не шучу, серьезно», — ответил российский политик.

Кроме этого, Путин призвал жестко отвечать иностранным IT-компаниям, которые объявили об уходе с рынка, но продолжили работать в России.

«Надо их душить, говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью. Вот и все», - сказал он.

Другие заявления Путина:

  • Нужно «закрыть все лазейки», которые позволяют использовать импортное оборудование вместо отечественного, иначе «не будет нифига своего»;
  • Россия должна «не жадничать» и закупать собственную продукцию по критически важным направлениям, даже если она стоит дороже;
  • Путин призвал обратить внимание на иностранные маркетплейсы, которые могут поставлять в Россию «что угодно», включая контрафактную продукцию;
  • Утилизационный сбор на автомобили - это способ, не нарушая международные требования, поддержать отечественного производителя;
  • По словам Путина, Россию «вынудили» начать войну в Украине, а затем заставили чувствовать себя виноватой.
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