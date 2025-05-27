Путин призвал отучить россиян от привычки пользоваться иностранными сервисами и «душить» зарубежные компании, которые остались в РФ

Один из бизнесменов рассказал Путину, что компании активно переходят с зарубежного программного обеспечения на отечественное, но у обычных россиян сохраняются пользовательские привычки.

«Давайте всех, кто от этих привычек не может избавиться… Я не шучу, серьезно», — ответил российский политик.

Кроме этого, Путин призвал жестко отвечать иностранным IT-компаниям, которые объявили об уходе с рынка, но продолжили работать в России.

«Надо их душить, говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью. Вот и все», - сказал он.