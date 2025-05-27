КОЛОНКА POSTIMEES Безумие нужно остановить

В любом случае, Европа должна учитывать, что помощь администрации Джо Байдена Украине закончится в июне, и неясно, продолжит ли ее администрация Трампа. Москва также учитывает это, демонстрируя теперь миру, что не намерена уходить из Украины.

Президент США Дональд Трамп, который был доволен обменом пленными между Украиной и Россией до российских бомбардировок, был очень зол после бомбардировок, назвав Путина спятившим. Это также можно считать самой крупной критикой Трампа в адрес Путина на сегодняшний день.

Дошло ли дело до того, что Трамп, считающий себя мастером сделок, осознает теперь, что с Путиным сделки заключать нельзя? Что хорошие личные отношения не обязательно означают прорыв в дипломатии и войне?

В любом случае, Европа должна учитывать, что помощь администрации Джо Байдена Украине закончится в июне, и неясно, продолжит ли ее администрация Трампа. Москва также учитывает это, демонстрируя теперь миру, что не намерена уходить из Украины. Мы неоднократно писали, что Европа должна быть готова оказать Украине большую помощь, чем прежде, и последняя российская атака только подтверждает правильность этого утверждения.