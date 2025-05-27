КОЛОНКА POSTIMEES Безумие нужно остановить

- Путин не воспринимает мирные планы всерьез
- Дальнейшая помощь Трампа Украине остается неопределенной
- Агрессора можно сдержать только силой
Массированный воздушный удар России по мирному населению Украины в очередной раз показывает, что Москва не воспринимает всерьез никакие мирные планы. Поэтому давление на Россию должно продолжаться.
В ночь на 25 мая Россия осуществила самую масштабную атаку с использованием беспилотников в истории, задействовав более 300 дронов, а также запустив 70 баллистических ракет по Украине. Российские авиаудары затронули около 30 украинских городов, включая столицу Киев, в результате чего погибли по меньшей мере 13 человек.
Почему кто-то теперь должен верить, что Россия хочет мира? Признаки нежелания России думать о мире уже витали в воздухе, учитывая хотя бы тот факт, что лидер российского режима Владимир Путин не присутствовал на мирных переговорах в Стамбуле. Однако в Стамбуле присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.
Делать вид, что говоришь о мире, - это несерьезный путь к миру. Канцлер МИД Йонатан Всевиов на ERR сравнил российское нападение с нацистской бомбардировкой Лондона во время Второй мировой войны, когда нацисты надеялись погасить британскую надежду. Это не увенчалось успехом, так же как и западным союзникам не удалось ослабить волю немцев к войне с помощью бомбардировок их территории. Воля немцев к войне закончилась только после оккупации их страны.
Теперь остается вопрос, намерена ли Россия быстро оккупировать Украину и каким образом. Возможно, массированная бомбардировка была началом российского наступления? Путин заявил, что у России есть план по завоеванию Украины. Но, например, Международный институт по изучению войны (ISW) в феврале подсчитал, что при нынешних темпах Россия сможет завоевать неоккупированную территорию Украины за 83 года... Следовательно, Москве нужен какой-то быстрый прорыв.
В любом случае, Европа должна учитывать, что помощь администрации Джо Байдена Украине закончится в июне, и неясно, продолжит ли ее администрация Трампа. Москва также учитывает это, демонстрируя теперь миру, что не намерена уходить из Украины.
Президент США Дональд Трамп, который был доволен обменом пленными между Украиной и Россией до российских бомбардировок, был очень зол после бомбардировок, назвав Путина спятившим. Это также можно считать самой крупной критикой Трампа в адрес Путина на сегодняшний день.
Дошло ли дело до того, что Трамп, считающий себя мастером сделок, осознает теперь, что с Путиным сделки заключать нельзя? Что хорошие личные отношения не обязательно означают прорыв в дипломатии и войне?
В любом случае, Европа должна учитывать, что помощь администрации Джо Байдена Украине закончится в июне, и неясно, продолжит ли ее администрация Трампа. Москва также учитывает это, демонстрируя теперь миру, что не намерена уходить из Украины. Мы неоднократно писали, что Европа должна быть готова оказать Украине большую помощь, чем прежде, и последняя российская атака только подтверждает правильность этого утверждения.
Россия - агрессор, сдержать которого можно только силой. Если бы канцлер Германии Адольф Гитлер был в свое время время сдержан, Второй мировой войны и гибели миллионов людей удалось бы избежать. Дональд Трамп заявил, что хочет положить конец кровопролитию на Украине, но сейчас уже самое время действовать. Этого невозможно достичь одними лишь разговорами.