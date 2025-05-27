Здесь стоит повторить, что прежние ограничения на использование поставленного Украине вооружения были с самого начала абсолютно излишними. Кроме того, следует напомнить, что не все западные страны вообще устанавливали какие-либо подобные ограничения на применение своего оружия.

Пресс-секретарь президента России ответил на эмоциональную критику со стороны президента США весьма расплывчатой формулировкой в духе того, что президент России самостоятельно принимает решения, направленные на обеспечение безопасности страны, и критиковать его за это якобы нет смысла. Складывается впечатление, что российское руководство пока не смогло определиться, как и стоит ли вообще реагировать на эмоциональные выпады президента Трампа.

Россия отвергает Ватикан в роли мирного посредника

Агентство Reuters, ссылаясь на свои источники в России, сообщает, что российское правительство под различными предлогами отказывается признавать Ватикан местом или посредником для переговоров с Украиной. Это вряд ли можно назвать неожиданностью. Проще говоря, само появление российской делегации на переговорах в Ватикане, по мнению российского руководства, уже выглядело бы как визуальная капитуляция.

Согласно данным Reuters, министр иностранных дел России также распространяет позицию, что ни одна преимущественно католическая страна не может быть посредником между Украиной и Россией, поскольку обе страны имеют в основном православное население.