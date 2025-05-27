Служба внешней разведки Украины заявила, что на территории Беларуси не размещено ни российского ядерного оружия, ни разрекламированной как новое чудо-оружие ракеты «Орешник», пишет эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс.
Как известно, руководство Беларуси ранее заявляло, что эти вооружения вскоре будут размещены на территории страны на постоянной основе, и Россия косвенно поддерживала такие информационные кампании, в том числе через некоторые изменения в законодательстве. Украинская внешняя разведка по каким-то причинам решила немного потроллить президента Беларуси, хотя Минск уже несколько месяцев не вмешивается в события в Украине даже на уровне риторики. В целом вероятность того, что Россия в нынешней ситуации действительно разместит ядерное оружие в Беларуси на постоянной основе, крайне мала. В ходе учений может отрабатываться переброска ядерного оружия в Беларусь, но, скорее всего, без использования настоящих ядерных боеголовок.
Что означает снятие ограничений на использование западного вооружения для Украины?
Канцлер Германии сообщил, что США, Франция, Великобритания и Германия больше не устанавливают ограничений на то, как далеко на территории России украинская армия может использовать поставленное ими оружие для нанесения ударов по военным целям. Хотя это решение в значительной степени носит символический характер, в психологическом плане оно имеет большое значение.
В настоящее время у Украины нет западного вооружения, способного поражать цели глубже чем на 200-300 километров. Тем не менее, заявление канцлера Германии должно служить сигналом для России: отказ от заключения перемирия может привести к новым, более мощным пакетам военной помощи от западных стран для украинской армии.
Здесь стоит повторить, что прежние ограничения на использование поставленного Украине вооружения были с самого начала абсолютно излишними. Кроме того, следует напомнить, что не все западные страны вообще устанавливали какие-либо подобные ограничения на применение своего оружия.
Пресс-секретарь президента России ответил на эмоциональную критику со стороны президента США весьма расплывчатой формулировкой в духе того, что президент России самостоятельно принимает решения, направленные на обеспечение безопасности страны, и критиковать его за это якобы нет смысла. Складывается впечатление, что российское руководство пока не смогло определиться, как и стоит ли вообще реагировать на эмоциональные выпады президента Трампа.
Россия отвергает Ватикан в роли мирного посредника
Агентство Reuters, ссылаясь на свои источники в России, сообщает, что российское правительство под различными предлогами отказывается признавать Ватикан местом или посредником для переговоров с Украиной. Это вряд ли можно назвать неожиданностью. Проще говоря, само появление российской делегации на переговорах в Ватикане, по мнению российского руководства, уже выглядело бы как визуальная капитуляция.
Согласно данным Reuters, министр иностранных дел России также распространяет позицию, что ни одна преимущественно католическая страна не может быть посредником между Украиной и Россией, поскольку обе страны имеют в основном православное население.
На протяжении веков в российской исторической традиции укоренилась идея, что Римско-католическая церковь стремится подчинить себе Русскую православную церковь. Это представление носит глубокий эмоциональный характер и до сих пор оказывает влияние на российскую политику. Тем не менее, можно предположить, что религиозная принадлежность посредника не будет для России решающим фактором - при условии, что отсутствуют другие обстоятельства, вызывающие возражения. Россия допускает использование тайных каналов связи через Ватикан, но категорически исключает его участие в качестве официального посредника на мирных переговорах.
О воздушных ударах
Российская армия третий день подряд продолжает комбинированные ракетные и дроновые атаки по украинским городам. Вчерашний удар включал использование всего девяти крылатых ракет, запущенных со стратегических бомбардировщиков. Все ракеты были уничтожены украинской системой ПВО. Кроме того, было выпущено 355 различных дальнобойных ударных дронов, из которых украинская противовоздушная оборона смогла сбить 288. При этом сообщений о серьезных разрушениях или пожарах не поступало.
Прошлой ночью дроны российской армии в основном атаковали населённые пункты и районы, расположенные близко к линии фронта. Взрывы были зафиксированы в Сумах и Херсоне, а также в Запорожской области.
Также сообщается о перемещении украинских дронов в различных регионах России, вплоть до крупных городов вдоль Волги. Пока точной информации о последствиях этих атак нет. Однако, судя по фрагментарным данным из социальных сетей, целью стали предприятия военно-промышленного комплекса, занимающиеся, в частности, производством компонентов для дронов и ракет.
Ситуация на фронтах
За последние три дня количество атак, инициированных российской армией, несколько увеличилось по сравнению с предыдущими неделями. В основном это передвижения небольших пехотных групп, и в целом масштаб наступательных действий не возрос.
- На Курском, Сумском и Белгородском направлениях украинские официальные лица сообщили, что российская армия смогла взять под контроль четыре села на территории Сумской области, непосредственно у границы с Россией. Атаки российских войск вчера также были относительно активными, но продвинуться глубже им не удалось. Эти населенные пункты находятся в так называемой «серой зоне» уже очень долго - практически с начала войны.
- На Харьковском направлении продолжаются позиционные бои в Вовчанске.
- На Купянском направлении российские войска вчера были немного активнее, но улучшить свои позиции не смогли. На Лиманском направлении давление несколько ослабло, ситуация осталась прежней. На Сиверском направлении продолжаются позиционные бои.
- Бои в районе Часова Яра продолжаются в обычном темпе, существенных изменений на линии фронта нет. В Торецке идут интенсивные бои, однако перемещения ограничены «серой зоной».
- На Покровском направлении и юго-западе от Донецка российская армия продолжает вести активные наступательные операции. Вчера российских войскам не удалось добиться значительных успехов.
- На южном фронте было несколько небольших попыток наступления в районе Орехова. В остальных районах российские подразделения вели себя пассивно.