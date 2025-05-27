«У вас не оплачен штраф за превышение скорости»: полиция предупреждает о новой мошеннической схеме

Пыхьяская префектура полиция предупреждает жителей Эстонии о новой волне мошенничества, связанной с поддельными SMS-сообщениями, в которых сообщается о якобы неоплаченном штрафе, назначенном за превышение скорости.
«Появилась новая схема мошенничества. Злоумышленники от имени Департамента полиции и погранохраны (PPA) рассылают людям SMS-сообщения о якобы имевшем место превышении скорости и требуют оплатить штраф. В сообщении содержится ссылка, при переходе по которой запрашиваются PIN-коды. После нажатия на ссылку сообщение исчезает из телефона. Будьте внимательны — это мошенничество!» - говорится в публикации.
В полиции напомнили, что не рассылают штрафные уведомления и напоминания об оплате штрафов посредством SMS.
«Официальные извещения по возможности отправляются по электронной почте, обычной почтой (заказным или простым письмом), а также публикуются в Ametlikud Teadanned ("Официальные сообщения"). В случае если штраф не был оплачен в указанный срок, при необходимости человек получает напоминание об оплате штрафа по электронной почте», - добавили стражи правопорядка.