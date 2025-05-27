Военная подготовка и сотрудничество с армией: как изменились вузы православной церкви в России

По сути, это оккультное учение, частично совпадающее с индо-буддийскими представлениями о карме, но не согласующееся с иудео-христианской традицией. Отголоски этого учения звучат в «патриаршей молитве о Святой Руси», которая читается на каждой литургии в каждом российском храме РПЦ (за замену ключевого в этой молитве слова «победа» священников лишают сана). В марте прошлого года ВРНС во главе с патриархом сформулировал даже «новый смысл жизни», на официальном уровне задекларировав замену христианских представлений за национал-языческие: «Святыни русской цивилизации и великая русская культура являются высшей ценностью и смыслом жизни».

Патриарх Кирилл Гундяев и Путин регулярно рассуждают о «традиционных ценностях» России, которым «угрожает Запад». Фото: GAVRIIL GRIGOROV/AFP VIA GETTY IMAGES

Назначенный в 2023 году, уже во время «СВО», председатель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями (в просторечии - «военного отдела») митрополит Кирилл (Покровский) проповедует это же учение, но еще более прямолинейно: «Против нас воюют не люди, а настоящие нелюди, безбожники. Безбожная вакханалия, срежиссированная и финансируемая из-за океана, сейчас творится руками украинских властей. Демократия основана на антибиблейских ценностях, поэтому борьба с ней для нас, для всех представителей Русского мира, священна, как и борьба с антихристом».

Имеет ли смысл напоминать, что Конституция РФ декларирует незыблемость демократической основы государства, гражданами которого являются Кирилл и прочие иерархи РПЦ, а ст. 1 Основного Закона определяет Россию как демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления?