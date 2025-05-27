Полиция разыскивает пропавших в Таллинне 13-летнюю Элийзе и 17-летнего Кирилла

Элийзе покинула школу в Таллинне в пятницу, 23 мая, но домой так и не вернулась, родственникам не удалось с ней связаться. При ней был мобильный телефон, который сейчас выключен. Девочка может находиться в центре Таллинна.
Рост Элийзе около 150 см, она среднего телосложения, у нее темно-карие глаза и длинные темные волосы. На момент ухода из школы на ней была оранжевая куртка Nike и белые кроссовки.
Полиция проверила возможные места ее нахождения, но пока найти Элийзе не удалось.
Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Элийзе, сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.
Кирилл покинул дом в волости Кадрина в пятницу, 23 мая, чтобы пойти к другу, а затем отправиться в школу, однако до школы он не дошел и домой не вернулся. Родственникам также не удалось с ним связаться.
Рост Кирилла примерно 184 см, у него длинные вьющиеся волосы и усы. Когда он уходил из дома, на нем была черная куртка и коричневые спортивные штаны.
Полиции известно, что молодые люди находятся где-то вместе. Правоохранители проверили возможные места пребывания подростков, однако пока обнаружить их не удалось.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Элийзе и Кирилла, сообщить об этом по телефону Центра тревоги 112.