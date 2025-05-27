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Полиция разыскивает пропавшую в Таллинне 13-летнюю Элийзе

Элийзе.

Элийзе покинула школу в Таллинне в пятницу, 23 мая, но домой так и не вернулась, и родственникам не удалось с ней связаться. При ней был мобильный телефон, который сейчас выключен. Девочка может находиться в центре Таллинна.

Рост Элийзе около 150 см, она среднего телосложения, у нее темно-карие глаза и длинные темные волосы. На момент ухода из школы на ней была оранжевая куртка Nike и белые кроссовки.

Полиция проверила возможные места ее нахождения, но пока найти Элийзе не удалось.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Элийзе, сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.

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