Пропавшие в Таллинне Кирилл и Элийзе вернулись домой

Полиция разыскивала подростков в течение всей недели: участковые полицейские поддерживали контакт с родителями, а также удалось установить связь с самими молодыми людьми, хотя сразу они домой не вернулись. Чтобы выяснить их местонахождение, сотрудники полиции проверили несколько адресов и торговых центров, где могли находиться Кирилл и Элийзе. Кроме того, поступило множество подсказок через социальные сети и по телефону.