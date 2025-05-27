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Пропавшие в Таллинне Кирилл и Элийзе вернулись домой

Обновлено 27 мая 2025, 15:37
Полиция. Иллюстративное фото.

Пропавшие на прошлой неделе Кирилл и Элийзе найдены. Мальчик вернулся домой, а девочка - в школу.

Полиция разыскивала подростков в течение всей недели: участковые полицейские поддерживали контакт с родителями, а также удалось установить связь с самими молодыми людьми, хотя сразу они домой не вернулись. Чтобы выяснить их местонахождение, сотрудники полиции проверили несколько адресов и торговых центров, где могли находиться Кирилл и Элийзе. Кроме того, поступило множество подсказок через социальные сети и по телефону.

Сегодня подростки вернулись домой, но полиция продолжит сотрудничество с их семьями и подключит социальных работников, чтобы обеспечить благополучие детей и в будущем предотвратить подобные случаи.

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