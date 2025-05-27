Канцлер юстиции: сокращение числа избирательных участков не ограничивает возможности голосования

Представитель Центристской партии Анастасия Коваленко-Кылварт обратилась к канцлеру юстиции Юлле Мадизе с просьбой оценить решение Таллиннской городской управы, согласно которому на осенних выборах в местные самоуправления на территории Таллинна будет открыто 44 избирательных участка.

Поскольку на муниципальных выборах 2021 года в Таллинне работало 96 участков, Коваленко-Кылварт хотела выяснить, может ли сокращение их числа ухудшить физическую доступность участков для избирателей и ограничить их возможность участвовать в выборах.

В своем ответе канцлер отметила, что за последнее десятилетие количество избирательных участков сократилось в большинстве волостей и городов.

«Основная причина сокращения сети избирательных участков - рост числа проголосовавших в дни досрочного голосования вне места жительства. Обеспечение полноценной работы каждого участка создает нагрузку на бюджет местного самоуправления», - объяснила она.

Мадизе подчеркнула, что сегодня у избирателей есть возможность выбирать между разными способами и временем голосования. Она добавила, что, например, при проблемах со здоровьем можно заказать выездную урну на дом, а также существенно расширены возможности досрочного голосования вне избирательного округа по месту жительства.

«Все вышесказанное означает, что значение количества и расположения избирательных участков уменьшилось - избиратель может выбрать подходящий ему способ и время голосования, в том числе проголосовать бумажным бюллетенем в участке, расположенном, например, рядом с его работой, учебным заведением или магазином», - отмтеила она.