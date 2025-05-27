ЕС не смог договориться с США о борьбе с обходом санкций

Об этом во вторник, 27 мая, сообщают немецкий общественный вещатель ARD и газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на конфиденциальный отчет немецкого министерства иностранных дел - сводку о ходе заседания Совета ЕС по иностранным делам, которое состоялось в Брюсселе 20 мая.

На этой закрытой для СМИ встрече глав МИД стран ЕС обсуждались возможности дальнейших санкций, достигнутые успехи и упущения. В ней участвовали спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан и глава Разведывательного и ситуационного центра ЕС (EU INTCEN) Даниэль Маркич. При этом О'Салливан сообщил, что «все переговорные каналы с американской стороной по вопросам уклонения от санкций были прерваны».

ЕС больше не сотрудничает с США в борьбе с обходом санкций

В документе делается вывод, что ЕС больше не может рассчитывать на поддержку Вашингтона в борьбе с обходом санкций, а соответствующее сотрудничество стран G7 также «потеряло динамику». Совместная работа ЕС и администрации президента США Дональда Трампа в этом направлении больше не ведется, и теперь неясно, как в будущем будут согласовываться дальнейшие санкции против России, указывается далее.