Водитель автобуса, везший школьников на экскурсию, был в стельку пьян

Во вторник в первой половине дня полиция остановила в уезде Тартумаа автобус, перевозивший школьников. В ходе проверки выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - почти одна промилле. По словам водителя, экскурсия в Тартумаа началась около 7:30 утра, когда автобус с детьми выехал из Ляэне-Вирумаа.
Водитель автобуса признался, что накануне вечером употреблял алкоголь, и, несмотря на то что знал о предстоящей поездке с детьми в Тартумаа, не оценил адекватно свое состояние и, не придавая этому должного значения, отправился в путь.