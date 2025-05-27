Водитель автобуса, везший школьников на экскурсию, был в стельку пьян

Водитель автобуса признался, что накануне вечером употреблял алкоголь, и, несмотря на то что знал о предстоящей поездке с детьми в Тартумаа, не оценил адекватно свое состояние и, не придавая этому должного значения, отправился в путь.

Настоящая удача, что дети благополучно и безопасно добрались до места, ведь водитель с почти промилле алкоголя в крови вряд ли мог принимать наиболее трезвые и безопасные решения за рулем. Водитель был отстранен от управления транспортным средством, однако это не испортило детям поездку - на помощь прибыл другой водитель.