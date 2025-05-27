Береговую охрану Греции обвиняют в гибели сотен мигрантов

Военно-морской суд Греции предъявил обвинения 17 сотрудникам береговой охраны в связи с крушением судна с мигрантами в 2023 году. Крушение стало самой смертоносной катастрофой с мигрантами в Средиземном море за последнее десятилетние, пишет Би-би-си.
Это адаптированный перевод материала Би-би-си. С оригиналом на английском языке можно ознакомиться здесь.
Рыболовное судно «Адриана», перевозившее мигрантов, затонуло недалеко от Пилоса у берегов Греции в ночь на 14 июня 2023 года. По некоторым данным, при крушении могли погибнуть порядка 650 человек.
Выжившие в катастрофе рассказывали Би-би-си, что сотрудники греческой береговой охраны опрокинули их лодку во время неудачной попытки отбуксировать ее, а затем заставили свидетелей замолчать.
«Нам потребовалось два года, чтобы эти обвинения были предъявлены, хотя так много людей были свидетелями того, что произошло», - говорит один из выживших, сириец Ахмад (имя изменено).
Среди обвиняемых - капитан судна береговой охраны
Катастрофа произошла в международных водах, но в зоне ответственности Греции по спасению на море.
Греческие власти отрицали какие-либо обвинения в свою сторону в связи с крушением.
В конце прошлой недели, 23 мая, агентство Reuters, со ссылкой на три источника в правоохранительных органах, сообщило, что 17 сотрудников греческой береговой охраны вызваны в суд для дачи показаний по обвинениям, которые варьируются от препятствования транспортировке людей до причинения или содействия кораблекрушению.
Позже об этом писали журналисты Би-би-си со ссылкой на заместителя прокурора Военно-морского суда Пирея.
По данным Би-би-си, среди обвиняемых - капитан судна береговой охраны LS-920. Ему предъявлено обвинение в причинении кораблекрушения, повлекшего за собой гибель «не менее 82 человек».
Это число соответствует количеству найденных тел после катастрофы. Точное число погибших до сих пор неизвестно: предположительно на судне находились порядка 750 человек, выжили только 104 из них.
Кроме того, капитана LS-920 обвиняют в «опасном вмешательстве в движение морского транспорта» и «непредоставлении помощи» лодке, перевозившей мигрантов.
Члены экипажа судна обвиняются в соучастии во всех действиях, в которых подозревается капитан.
Еще четырех должностных лиц обвиняют в «подвержении других опасности». В их числе на тот момент начальник береговой охраны и руководитель Национального центра координации поисково-спасательных операций в Пирее.
Reuters отмечает, что судебная система Греции имеет несколько подготовительных этапов, и предъявление обвинений не обязательно означает, что лицо предстанет перед судом.
Крушение судна с мигрантами у берегов Греции
Через Грецию проходит один из основных маршрутов в Европейский союз для беженцев и мигрантов с Ближнего Востока, Азии и Африки.
Лодка «Адриана» затонула примерно в 80 км от города Пилос на юге Греции в ночь на 14 июня 2023 года. За несколько дней до этого она отплыла из Тобрука в Ливии, направляясь в Италию.
По данным греческих властей, 78 погибших и 104 выживших после крушения переполненного судна были в основном из Сирии, Афганистана, Египта и Пакистана.
Корабль береговой охраны следил за судном «Адриана» в течение 15 часов, прежде чем оно затонуло.
Как рассказывали Би-би-си двое сирийских беженцев Ахмад и Мусаб (имена изменены), действия сотрудников береговой охраны привели к тому, что лодка с мигрантами перевернулась.
«Они прикрепили веревку с левой стороны, - говорит Мусаб. - Все переместились на правую сторону нашей лодки, чтобы уравновесить ее. Греческое судно резко дернулось вперед, и наша лодка перевернулась. Они продолжали тащить ее на значительное расстояние».
Выжившие утверждают, что, когда их доставили на сушу, в порт Каламата, представители береговой охраны сказали им «заткнуться», когда они начали говорить о том, как греческие власти спровоцировали катастрофу.
Защитники жертв приветствуют обвинения
Объединенная юридическая команда, представляющая выживших и жертв катастрофы, заявила, что решение начать дело против 17 сотрудников береговой охраны - это серьезный шаг на пути к восстановлению справедливости.
Насколько сейчас известно, в ближайшие недели все 17 обвиняемых будут допрошены заместителем прокурора Военно-морского суда Пирея.
Затем суд примет решение - направить дело на полноценное судебное разбирательство или снять обвинения.
Пока неясно, какое наказание могут понести сотрудники береговой охраны в случае признания их виновными.
Ранее Греция заявляла Би-би-си, что ее береговая охрана полностью соблюдает права человека и за последние десять лет спасла более 250 тысяч человек на море.