Береговую охрану Греции обвиняют в гибели сотен мигрантов

​​Это адаптированный перевод материала Би-би-си. С оригиналом на английском языке можно ознакомиться здесь.

Рыболовное судно «Адриана», перевозившее мигрантов, затонуло недалеко от Пилоса у берегов Греции в ночь на 14 июня 2023 года. По некоторым данным, при крушении могли погибнуть порядка 650 человек.

Выжившие в катастрофе рассказывали Би-би-си, что сотрудники греческой береговой охраны опрокинули их лодку во время неудачной попытки отбуксировать ее, а затем заставили свидетелей замолчать.

«Нам потребовалось два года, чтобы эти обвинения были предъявлены, хотя так много людей были свидетелями того, что произошло», - говорит один из выживших, сириец Ахмад (имя изменено).

Среди обвиняемых - капитан судна береговой охраны

Катастрофа произошла в международных водах, но в зоне ответственности Греции по спасению на море.

Греческие власти отрицали какие-либо обвинения в свою сторону в связи с крушением.

В конце прошлой недели, 23 мая, агентство Reuters, со ссылкой на три источника в правоохранительных органах, сообщило, что 17 сотрудников греческой береговой охраны вызваны в суд для дачи показаний по обвинениям, которые варьируются от препятствования транспортировке людей до причинения или содействия кораблекрушению.

Позже об этом писали журналисты Би-би-си со ссылкой на заместителя прокурора Военно-морского суда Пирея.

Спасенные мигранты Фото: Angelos Tzortzinis/AFP/Pool/Anadolu Agency via Getty Images

По данным Би-би-си, среди обвиняемых - капитан судна береговой охраны LS-920. Ему предъявлено обвинение в причинении кораблекрушения, повлекшего за собой гибель «не менее 82 человек».