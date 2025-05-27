В Финляндии начали обсуждать возможность продажи авиакомпании Finnair

По оценке финской прессы, это вынуждает всерьез задуматься о продаже авиакомпании, что негативно отразится и на возможностях авиаперелетов из Эстонии.

Газета Helsingin Sanomat отметила, что в настоящее время в Финляндии не ведутся активные разговоры о продаже Finnair, поскольку это равноценно политическому самоубийству.

В то же время за последние пять лет Finnair набрала кредитов, общая сумма которых в четыре раза превышает стоимость компании, а сотня с лишним авиарейсов, которые Finnair была вынуждена отменить в этом месяце из-за забастовки работников аэропортовых служб, обойдутся ей более чем в 40 млн евро.

По словам эксперта по гражданской авиации Свена Кукемелька, бизнес-модель Finnair была построена на предложении быстрого сообщения между Европой и Азией, но компания лишилась возможности летать в Азию коротким путем через Россию, и этот рынок ушел к конкурентам, которые могут доставлять пассажиров в Азию быстрее.