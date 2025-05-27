Turkish Airlines грозится штрафовать пассажиров за распространенную ошибку

Как сообщает газета Independent , пассажиры Turkish Airlines, которые слишком поспешно стремятся покинуть самолет после посадки, могут получить солидный штраф. Авиакомпания пытается искоренить хаос, который нередко возникает в салоне после приземления, когда все пассажиры одновременно стараются достать багаж из верхних полок - зачастую еще до полной остановки самолета. По данным The Times , размер штрафа составляет 70 долларов (примерно 62 евро).

При этом записи, звучащие в самолетах, приземляющихся в Турции, можно истолковать так, что под угрозу наказания попадают не только те, кто встает в движущемся самолете с горящей табличкой «пристегните ремни». Пассажиров учат вставать из кресел по рядам - и только тогда, когда наступает их очередь выходить, то есть когда впереди стоящие пассажиры уже начали движение.