Turkish Airlines грозится штрафовать пассажиров за распространенную ошибку

Вы из тех, кто хочет первым вскочить с места сразу после приземления? В салонах самолетов Turkish Airlines уже несколько недель звучат новые предупреждения, направленные против такого поведения.
Как сообщает газета Independent, пассажиры Turkish Airlines, которые слишком поспешно стремятся покинуть самолет после посадки, могут получить солидный штраф. Авиакомпания пытается искоренить хаос, который нередко возникает в салоне после приземления, когда все пассажиры одновременно стараются достать багаж из верхних полок - зачастую еще до полной остановки самолета. По данным The Times, размер штрафа составляет 70 долларов (примерно 62 евро).