ЕС пригрозил популярному в Эстонии интернет-магазину штрафом за нарушение прав потребителей

Если они не будут устранены, компанию ожидает штраф от Евросоюза, сообщает Bloomberg.

Среди нарушений Shein указаны реклама фальшивых скидок, давление на пользователей с помощью цифровых подсказок для совершения покупок, предоставление вводящей в заблуждение информации о товарах и сокрытие данных, необходимых для связи со службой поддержки компании.

В феврале ЕС уже указывал на нарушение компанией правил защиты прав потребителей.

У Shein есть месяц, чтобы ответить на жалобы и устранить недостатки.