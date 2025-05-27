ЕС пригрозил популярному в Эстонии интернет-магазину штрафом за нарушение прав потребителей

В жалобах, поданных против известного интернет-магазина Shein, содержится длинный список обнаруженных на веб-платформе нарушений.
Если они не будут устранены, компанию ожидает штраф от Евросоюза, сообщает Bloomberg.
Среди нарушений Shein указаны реклама фальшивых скидок, давление на пользователей с помощью цифровых подсказок для совершения покупок, предоставление вводящей в заблуждение информации о товарах и сокрытие данных, необходимых для связи со службой поддержки компании.
В феврале ЕС уже указывал на нарушение компанией правил защиты прав потребителей.
У Shein есть месяц, чтобы ответить на жалобы и устранить недостатки.
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