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Смартфон вместо урны: успеет ли Эстония запустить мобильное голосование к ближайшим выборам?

Разработчики мобильного приложения утверждают, что оно безопаснее, чем бумажное голосование.

Приложение для голосования по мобильному телефону протестировано, но будут ли его использовать на ближайших выборах в Эстонии этой осенью - пока большой вопрос. Ранее государство планировало запустить м-голосование в 2024 году.

Недавно в Эстонии тестировали прототип приложения для электронного голосования, созданного для мобильных телефонов. В тестовом голосовании приняли участие в общей сложности 2430 человек. Они выбирали значимое событие в истории Эстонии, участником которого они хотели бы стать. Согласно результатам, наибольшую поддержку получило событие Балтийский путь (1989 год) - за него проголосовали 439 человек. Далее следовали падение метеорита Каали (около 1500 г. до н.э.) - 423 голоса и провозглашение независимости Эстонской Республики (1918 год) - 420 голосов.

Приложение тестировалось в 29 странах, включая Эстонию, Финляндию, Люксембург, Бельгию, Испанию, Швецию, Великобританию, Францию, Швейцарию, Германию, Норвегию, США, Сербию, Австралию, Польшу, Грузию, Данию, Исландию, Ирландию, Нидерланды, Израиль, Италию, Литву, Латвию, Маврикий, Колумбию, Ботсвану, Румынию и Турцию.

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