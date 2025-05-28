Смартфон вместо урны: успеет ли Эстония запустить мобильное голосование к ближайшим выборам?

Недавно в Эстонии тестировали прототип приложения для электронного голосования, созданного для мобильных телефонов. В тестовом голосовании приняли участие в общей сложности 2430 человек. Они выбирали значимое событие в истории Эстонии, участником которого они хотели бы стать. Согласно результатам, наибольшую поддержку получило событие Балтийский путь (1989 год) - за него проголосовали 439 человек. Далее следовали падение метеорита Каали (около 1500 г. до н.э.) - 423 голоса и провозглашение независимости Эстонской Республики (1918 год) - 420 голосов.