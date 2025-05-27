Таллинн с сентября поднимет минимальную зарплату учителям

На сегодняшнем заседании городская управа Таллинна одобрила проект постановления, согласно которому с 1 сентября этого года увеличивается минимальная зарплата квалифицированных учителей и опорных специалистов в школах, детских садах и школах по интересам на сто евро в месяц.
«Благодаря совместным усилиям города и государства минимальная зарплата квалифицированных учителей в Таллинне должна превысить 2000 евро уже в январе 2026 года. Город сделал свой шаг, теперь мы ожидаем ответного шага со стороны государства»», - заявил вице-мэр Алексей Яшин («Ээсти 200»).