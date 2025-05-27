Таллинн с сентября поднимет минимальную зарплату учителям

«Благодаря совместным усилиям города и государства минимальная зарплата квалифицированных учителей в Таллинне должна превысить 2000 евро уже в январе 2026 года. Город сделал свой шаг, теперь мы ожидаем ответного шага со стороны государства»», - заявил вице-мэр Алексей Яшин («Ээсти 200»).

« Таллинн прислушивается к мнению учителей и последовательно работает над повышением заработной платы педагогических работников и снижением их нагрузки. Несмотря на то, что до подлинного баланса между оплатой труда и объемом работы еще предстоит пройти немалый путь, радует, что город проявляет инициативу как учредитель образовательных учреждений и направляет собственные ресурсы на улучшение условий труда учителей. Это решение должно, по крайней мере частично, смягчить проблему нехватки педагогов в контексте перехода на обучение на эстонском языке », - подчеркнул Яшин.