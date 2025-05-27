Новое соглашение между сформировавшими правительство «Ээсти 200» и Партией реформ наполнено водой. В особенно актуальных для многих русскоязычных жителей Эстонии темах интеграции, языковой политики или образования много места занимают бравурные лозунги.
Оставшиеся в правительстве две партии, которые выкинули за борт социал-демократов, обещали, что правящий курс подвергается отнюдь не косметическим корректировкам.
Среди разделов соглашения есть такие, к которым совершенно естественно возникает повышенное внимание у большой части русскоязычного населения страны. Это интеграция, языковая политика и образование. Там-то и кроется проблема: то ли нет желания, то ли нет идей, а может, и то и другое сразу.
Интеграция
Тема интеграции объединена в документе в одну главу с культурой и спортом. Безусловно, хорошо звучит размещенный в этой главе тезис о том, что «независимая журналистика, свобода СМИ и борьба с дезинформацией имеют решающее значение для выживания свободной и демократической Эстонии» или «выступаем за открытость и свободу творчества, поддерживаем разнообразие культурного пространства».
Однако при всем желании невозможно различить хотя бы контуры решений тех проблем, которые препятствуют интеграции. Главной из них является усиление поляризации общества, очередное проявление которого можно было отметить после изменения Конституции и ограничения избирательных прав определенных категорий жителей страны, что особенно значимо для населения Ида-Вирумаа.
Правящие партии, конечно, знают, что среди русскоязычного населения есть не только очень разные точки зрения на темы ограничения избирательного права или будущего православной церкви, но и даже разное отношение к ключевым вопросам безопасности.
Здорово, что в качестве цели коалиции называется «Эстония с прозрачной и устойчивой культурной политикой, где у каждого есть возможность высказывать свое мнение, творить и принадлежать к обществу».
Но было бы так же интересно прочитать, какими мерами коалиция собирается мотивировать испытывающих чувство отчуждения людей становиться его полноценной частью, например, с помощью получения гражданства, изучения эстонского языка и культуры, участия в жизни гражданского общества.
Увы, об этом практически ни слова конкретики. Единственное, что похоже на конкретику, это обещание больше не выдавать родившимся в Эстонии детям серые паспорта. На самом деле к нынешнему моменту их детям почти и не выдают - порядок получения гражданства Эстонии для детей был упрощен десять лет назад.
Языковая политика
Можно только приветствовать подтверждение коалицией намерения расширять возможности для взрослых изучать эстонский язык и повышать качество этого обучения. Будем честными: часто все заканчивается курсами на уровень B1, многие из них выпадают, мест же постоянно не хватает.
Один из ключей реализации таких амбиций не только в щедром финансировании, но и в продуманных системных решениях.
За эту сферу отвечает Министерство образования, которое после изменения состава коалиции осталось в руках не только той же самой партии, но и того же самого министра Кристины Каллас.
В январе стало известно, что Министерство образования направило на круг согласования проект изменений в Закон о языке, среди прочего обязывающих чиновников местных самоуправлений вести рабочие дела исключительно на эстонском языке, а также запрещающих показывать в кинотеатрах фильмы с русской озвучкой.
Также предлагалось повысить штрафы в отношении работодателей, чьи сотрудники не выполняют соответствующие языковые предписания, а, кроме того, ввести плату за пересдачу уровневого экзамена (после двух неудачных попыток).
С кнутом все ясно, но нельзя ли уравновесить это пряником, а именно усиленным финансированием курсов и внедрением современных методик обучения языку для взрослых, а также активным использованием в этих целях возможностей искусственного интеллекта?
Также хотелось бы получить ответы на вопрос, как можно расширить употребление эстонского языка в общественной жизни в коммуникативных пространствах, где русский язык объективно доминирует (такие пространства есть не только на северо-востоке, но и, будем честны, в том же Таллинне), и сделать это так, чтобы с пресечением нарушений не парализовать, к примеру, экономическую деятельность или же мотивацию к изучению языка.
Переход на эстоноязычное образование
Что касается уже не краткосрочной, а более отдаленной перспективы, в идеале деактуализировать все нынешние проблемы такого толка должен успешно проведенный переход на эстоноязычное школьное образование.
Естественно, в новом коалиционном соглашении закреплена приверженность этой цели, и можно только радоваться содержащемуся в соглашении обещанию продолжать выделять школам в Ида-Вирумаа субсидии на зарплату учителей или обеспечивать профессиональный мониторинг за обучением в школах перехода.
Тем не менее и от этого раздела коалиционного соглашения в некотором роде остается ощущение, что коалиция считает уже запущенный механизм вполне отлаженным.
Было бы несправедливым сказать, что в осуществлении реформы не имеется явных успехов: они есть, ведь очень многие школы находят нужное количество отвечающих требованиям учителей, тем временем в университетах создается впечатляющее количество дополнительных мест для обучения будущих педагогов. Предлагаются стипендии, бесплатные курсы.
Но тоже несправедливо было бы игнорировать и имеющиеся - наряду с успехами - поражения.
Например, совсем недавно выяснилось, что в Эстонии нет единого государственного заказа авторам и издательствам, которые бы разрабатывали и печатали стандартные учебные материалы, необходимые и для эффективного осуществления перехода.
Министр образования Кристина Каллас признала недавно на встрече с учителями и родителями, что конкурс на создание таких материалов провалился, потому что ни университеты, ни частные фирмы не хотели взять заказ на создание новых учебных материалов для классов перехода.
Жалобы министра на отсутствие такого желания у «партнеров», честно говоря, не выглядят особенно убедительно. Речь не о каких-то неблагоприятных и не зависящих от Министерства образования обстоятельствах, а, по сути, о несделанной государством работе, которая была крайне важна для того, чтобы переход шел более гладко.
Это не досадная мелочь, а весьма крупная неудача, в связи с чем хотелось бы, чтобы посвященный переходу фрагмент коалиционного соглашения не только бравурно фиксировал бы достижения, но и заострял внимание и на препятствиях, а также содержал бы и что-то вроде дорожной карты по их преодолению.