Оставшиеся в правительстве две партии, которые выкинули за борт социал-демократов, обещали, что правящий курс подвергается отнюдь не косметическим корректировкам.

Среди разделов соглашения есть такие, к которым совершенно естественно возникает повышенное внимание у большой части русскоязычного населения страны. Это интеграция, языковая политика и образование. Там-то и кроется проблема: то ли нет желания, то ли нет идей, а может, и то и другое сразу.

Интеграция

Тема интеграции объединена в документе в одну главу с культурой и спортом. Безусловно, хорошо звучит размещенный в этой главе тезис о том, что «независимая журналистика, свобода СМИ и борьба с дезинформацией имеют решающее значение для выживания свободной и демократической Эстонии» или «выступаем за открытость и свободу творчества, поддерживаем разнообразие культурного пространства».

Однако при всем желании невозможно различить хотя бы контуры решений тех проблем, которые препятствуют интеграции. Главной из них является усиление поляризации общества, очередное проявление которого можно было отметить после изменения Конституции и ограничения избирательных прав определенных категорий жителей страны, что особенно значимо для населения Ида-Вирумаа.

Правящие партии, конечно, знают, что среди русскоязычного населения есть не только очень разные точки зрения на темы ограничения избирательного права или будущего православной церкви, но и даже разное отношение к ключевым вопросам безопасности.