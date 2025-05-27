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Таллинн заключает с RMK сделку века

Тропа здоровья в лесопарке Сютисте.

Таллинн ходатайствует перед Министерством климата о безвозмездной передаче в собственность города 12 земельных участков, расположенных на территории столицы и предназначенных для общественного использования в качестве зеленых зон. 

Речь идет о лесных участках с высокой рекреационной ценностью в районах Нымме, Мустамяэ и Пирита, которые не используются в целях лесного хозяйства. По словам вице-мэра Вильяра Яаму, значительная часть этих территорий уже сейчас частично находится на попечении города, поэтому было бы разумно передать их в собственность города, чтобы сделать их более привлекательными для людей.

«Мы заключаем с Центром управления государственными лесами (RMK) соглашение о передаче земель в собственность города Таллинна, которое можно назвать сделкой века. Город Таллинн получит от государства 12 земельных участков, которые до сих пор находились в ведении RMK, общей площадью 439 гектаров», - сообщил Яаму.

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