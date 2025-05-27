Таллинн заключает с RMK сделку века

Речь идет о лесных участках с высокой рекреационной ценностью в районах Нымме, Мустамяэ и Пирита, которые не используются в целях лесного хозяйства. По словам вице-мэра Вильяра Яаму, значительная часть этих территорий уже сейчас частично находится на попечении города, поэтому было бы разумно передать их в собственность города, чтобы сделать их более привлекательными для людей.