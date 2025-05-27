Продажи Tesla в странах ЕС рухнули: у конкурентов дела идут в гору

В апреле в странах ЕС было продано 5475 автомобилей Tesla - на 52,6 процента меньше, чем в том же месяце 2024 года, сообщила во вторник, 27 мая, Европейская ассоциация автопроизводителей ACEA.

За первые четыре месяца 2025 года показатели продаж Tesla упали в годовом исчислении на 46,1 процента - до 41 677 автомобилей, отмечается далее.

Общие продажи электромобилей в ЕС растут

Между тем общие показатели проданных электромобилей в ЕС в апреле выросли на 26,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. При этом доля машин с электроприводом в общем числе проданных автомобилей составила 15,3 процента, отмечает ACEA. Самой популярной моделью стала Skoda Elroq, а бывший лидер - Tesla Y - сейчас лишь на 9-м месте.

В целом компанию Маска по показателям продаж обогнали девять конкурентов, включая немецкие Volkswagen и BMW, французский Renault и китайский бренд BYD.