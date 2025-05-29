Фоторепортаж «Мы надеемся, что оно нам не пригодится»: одно из укрытий создали в подвале, где раньше была сауна

Первое укрытие, которое мы посетили, расположилось в подвале построенного в семидесятых годах дома по адресу Винди, 9 в Кристийне. Подвал настолько большой и просторный, что там уместились не только кладовые для каждой квартиры, но и просторный зал, два отдельно стоящих туалета за закрытыми дверями и даже кухня со столовой. Укрытие может спокойно вместить в себя около ста человек. Всего в доме пятьдесят пять квартир.