Крик души жительницы Таллинна: «Помогите, я просто уже на грани нервного срыва!»

«Раньше шум стоял весь день и вечер, с этим еще как-то можно смириться, но последнюю неделю уже и ночью сначала стали в огромные самосвалы отгружать камни, а потом и долбить этот известняк. И так всю ночь. Окна не открыть. Но даже с закрытыми окнами все слышно: такой стоит грохот», - жалуется Галина.

По ее словам, она обращалась в МуПо, но толку не было. «В Муниципальной полиции мне сказали, что они ничего не могут сделать, если есть разрешение. Якобы значит там такие работы, которые нельзя делать днем. Но полтора года они могли делать все днем, да и сейчас дневные работы продолжаются. Почему вдруг и ночью стали? - недоумевает Галина. - У нас и так шумно: шоссе, аэропорт, а тут еще такое вот ночью началось».