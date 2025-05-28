Крик души жительницы Таллинна: «Помогите, я просто уже на грани нервного срыва!»

В редакцию Rus.Postimees обратилась жительница Петербури-теэ Галина, по словам которой, вот уже неделю жильцам домов, которые расположены рядом со стройкой Rail Baltica, не дают отдыхать не только днем, но и ночью.
«Раньше шум стоял весь день и вечер, с этим еще как-то можно смириться, но последнюю неделю уже и ночью сначала стали в огромные самосвалы отгружать камни, а потом и долбить этот известняк. И так всю ночь. Окна не открыть. Но даже с закрытыми окнами все слышно: такой стоит грохот», - жалуется Галина.