Проверка: PPA целесообразно использовал записи камер фиксации номерных знаков

Использование данных с камер регистрируется, логи доступны и дают четкое представление о деятельности. Обработка данных соответствует целям - запросы, сделанные по данным, собранным системой распознавания регистрационных номеров, были обоснованы и использовались прежде всего для выявления серьезных правонарушений.

Доступ к собранным данным имеется у ограниченного числа сотрудников, у которых есть обоснованная связанная с работой необходимость в использовании системы. Данные хранятся в течение короткого периода времени, существуют внутренние механизмы их удаления. Использование автоматического распознавания номеров в PPA соответствует Закону о полиции и пограничной службе, Закону о правоохранительной деятельности и Положению о POLIS, утвержденному министром внутренних дел.

С 2021 года в PPA действует внутренняя процедура установки камер, предусматривающая подготовку оценки рисков перед установкой камеры. В ходе служебной проверки были выявлены недостатки в практике подготовки и проведения оценок рисков - существующий процесс не всегда проводится последовательно. PPA обновит существующие оценки рисков и внедрит систематическую процедуру их ведения и регулярного пересмотра.

Маркировка камер в общественных местах не была единообразной - примерно в трети случаев камера не имела соответствующей метки. PPA маркирует камеры и предлагает уточнить закон, чтобы обеспечить единообразное понимание правил маркировки систем видеонаблюдения.

После возобновления использования системы распознавания номеров PPA изменит порядок ввода обоснования запросов, чтобы ускорить последующие действия на основе объяснений. Кроме того, будут введены регулярные выборочные проверки на основе случайной выборки. До сих пор проверки проводились по принципу риска, то есть на основе ранее выявленных индикаторов риска.

До сих пор принципы использования системы распознавания номеров регулировались на уровне нормативных актов, а цели использования данных не были четко определены. Чтобы обеспечить юридическую ясность, PPA совместно с Министерством внутренних дел подготовит предложения по переносу принципов использования, установленных на уровне нормативных актов, в законодательство.