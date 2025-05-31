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ФОТО Finlandia-talo и таллиннский Горхолл: как много общего в их разных судьбах

Конечно, нельзя в буквальном смысле сравнивать Finlandia-talo в Хельсинки с нашим Горхоллом прежде всего потому, что бывший Дворец конгрессов, или просто зал «Финляндия», никогда не находился в таком запустении, как Горхолл. И судьбу финского памятника архитектуры не пытались решить радикальными способами. А в остальном - много общего.

Эти два сооружения, с точки зрения истории архитектуры, практически ровесники. Горхолл построен в 1980-м, Finlandia-talo - на девять лет раньше. Оба гигантских сооружения созданы по проектам известных архитекторов - Алвара Аалто и Райне Карпа. Оба имели большое культурное и градостроительное значение, но вот в Хельсинки грандиозный  Finlandia-talo открыт после трехлетней реновации, а Горхолл все ждет. То ли сноса, то ли перемен.

Вообще можно проводить и более широкие параллели. Finlandia-talo составляет центральную часть большого связанного с культурой района в центре Хельсинки. Если ваши прогулки по финской столицы распространялись дальше транспортных хабов и торговых центров, то вы знаете, что сразу за музеем современного искусства Kiasma расположены слева - Дом музыки, а справа - библиотека Oodi.

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