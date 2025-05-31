ФОТО Finlandia-talo и таллиннский Горхолл: как много общего в их разных судьбах

Эти два сооружения, с точки зрения истории архитектуры, практически ровесники. Горхолл построен в 1980-м, Finlandia-talo - на девять лет раньше. Оба гигантских сооружения созданы по проектам известных архитекторов - Алвара Аалто и Райне Карпа. Оба имели большое культурное и градостроительное значение, но вот в Хельсинки грандиозный Finlandia-talo открыт после трехлетней реновации, а Горхолл все ждет. То ли сноса, то ли перемен.