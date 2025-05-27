В среду стоимость электричества совершит резкий скачок

В Латвии и Литве электроэнергия в среду будет стоить столько же, сколько и в Эстонии, а в Финляндии она будет в десятки раз дешевле и составит в среднем 2,51 евро за мегаватт-час. Выше всего стоимость электроэнергии в системе Nord Pool поднимется в этот день в Польше, где она составит в среднем 113,89 евро за мегаватт-час.

Самой высокой в Эстонии - 204,71 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в среду вечером, с 20 до 21 часа, а самой низкой - с 10 до 11 часов, когда она упадет до 5,51 евро.