В среду стоимость электричества совершит резкий скачок

Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в среду по сравнению со вторником вырастет на 60,1% до 88,13 евро за мегаватт-час.
В Латвии и Литве электроэнергия в среду будет стоить столько же, сколько и в Эстонии, а в Финляндии она будет в десятки раз дешевле и составит в среднем 2,51 евро за мегаватт-час. Выше всего стоимость электроэнергии в системе Nord Pool поднимется в этот день в Польше, где она составит в среднем 113,89 евро за мегаватт-час.
Самой высокой в Эстонии - 204,71 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в среду вечером, с 20 до 21 часа, а самой низкой - с 10 до 11 часов, когда она упадет до 5,51 евро.
В апреле этого года средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 73,25 евро за мегаватт-час, что на 21,3% больше, чем в апреле 2024 года, когда средняя месячная цена составила 60,39 евро за мегаватт-час. По сравнению с мартом средняя биржевая цена понизилась на 18,8%.