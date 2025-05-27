Архитектор о сносе Дома проектировщиков в Таллинне: будущие поколения об этом пожалеют

По мнению городского архитектора Таллинна Андро Мянда, решение снести Дом проектировщиков в центре эстонской столицы и построить на его месте новый торговый центр означает, что эстонское общество не умеет ценить свое наследие модернизма, об исчезновении которого будут сожалеть последующие поколения, пишет Rus.ERR.
Выступая во вторник в утреннем эфире радиостанции Vikerraadio, Мянд отметил, что Дом проектировщиков является большой и важной вехой в истории эстонской архитектуры.
«Мы видим, что в Эстонии в целом исчезает качественная архитектура 1960-х, 1970-х и 1980-х годов», - сказал Мянд, назвав Дом проектировщиков и бывший валютный магазин в доме номер 17 по Тартускому шоссе единичными сохранившимися примерами тогдашней архитектуры.
По мнению городского архитектора Таллинна, снос Дома проектировщиков для строительства нового делового квартала - это признак трудностей роста эстонского общества.
Он отметил, что снос Дома архитекторов предотвратить сложно, поскольку юридически все решения уже приняты.