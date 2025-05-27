Архитектор о сносе Дома проектировщиков в Таллинне: будущие поколения об этом пожалеют

По мнению городского архитектора Таллинна Андро Мянда, решение снести Дом проектировщиков в центре эстонской столицы и построить на его месте новый торговый центр означает, что эстонское общество не умеет ценить свое наследие модернизма, об исчезновении которого будут сожалеть последующие поколения, пишет Rus.ERR.