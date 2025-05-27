На эстонский рынок выйдет еще один крупный китайский производитель электромобилей

Стратегическим партнером была выбрана комания Modus Group занимается не только автомобильным бизнесом, но и работает в сфере возобновляемой энергетики, предоставляет различные мобильные сервисы (в том числе CityBee и MyBee), а также через дочернюю компанию Modus Asset Management осуществляет управление инвестиционными фондами.

В рамках запуска на балтийский рынок XPENG представит два своих самых современных и востребованных электромобиля: флагманский кроссовер XPENG G9 и ультра-интеллектуальное купе-кроссовер XPENG G6. Обе модели получили престижный пятизвездочный рейтинг безопасности Euro NCAP, что подтверждает приверженность бренда безопасности, качеству и высоким технологиям.

Xpeng является одним из самых быстрорастущих производителей электромобилей в мире, уже реализовав более 700 тысяч автомобилей по всему миру. В настоящее время компания делает акцент именно на европейском рынке.

Первыми шагами стал выход в 2021 году на рынок Норвегии, а сейчас Xpeng работает также в Дании, Швеции, Финляндии, Исландии, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Германии, Франции, Испании, Португалии, Великобритании, Ирландии, Польше, а вскоре - в Швейцарии, Австрии, Чехии, Словакии, а также в Эстонии, Латвии и Литве. Компания планирует продолжать экспансию.

Компанию в 2014 году основал бывший топ-менеджер Alibaba Group Сяопэн Хэ, который заработал состояние в том числе на запуске UC Browser. В первый же год он нанял пятерку сильных инженеров и вложил сотни миллионов юаней. При его уходе из Alibaba в 2017 году Джек Ма также решил инвестировать в начинание своего бывшего подчиненного — компании до сих пор принадлежит значительная доля акций.

В 2019 году Илон Маск решил подарить миру патенты Tesla, чтобы способствовать развитию рынка электромобилей. Сяопэн Хэ воспользовался этой возможностью и позже открыто признавался, что вдохновлялся Tesla, нанимал сотрудников, ранее работавших в этой компании и использовал примерно те же технологии в своих авто.