МНЕНИЕ Путин зря принял Трампа за доярку

Бытует мнение, что Владимиру Путину удается использовать импульсивного Дональда Трампа в своих интересах, что позволяет Кремлю продолжать преследовать свои цели в Украине. А вот журналист Денис Антонов считает, что Москва недооценивает главного политического хищника, и что Дональд Трамп не предлагает мир, а запускает его перезагрузку.
Превратившись из мебели Второй Мировой войны в бригаду грузчиков на танках у границ России, Евросоюз становится центром притяжения для Великобритании и Японии. Пока в Кремле все еще верят в душевность рыжего янки с немецкими корнями и русским «прошлым», новый порядок «Ялтинских соглашений» в действительно обсуждается не в Москве, и не с Москвой.
Нетелефонный разговор
Двухчасовой разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным, который, по слухам, происходил на фоне горячего кровавого стейка в Овальном кабинете и теплого шоколадного десерта в Кремле, вызвал предсказуемый энтузиазм в СМИ.
На следующий день - неожиданно - заговорили о меморандуме, о мире, о каких-то переговорах. Чревовещатели от политической синекуры по обе стороны Атлантики стали шептать, что Путин вот-вот сядет за мистический круглый стол с Зеленским, и, начав крутить его, явит миру дух «дружбы навек», который и зароет «топор войны» где-то между Дели и Исламабадом.
Однако диалог начался не потому, что все резко поумнели, а по той причине, что старый мир устал. А новый, увы, не родился.
Кремль упорно воспринимает Трампа как полудруга-полуклоуна: шумного, предсказуемого, склонного к сделкам «на коленке». И в этом главное заблуждение Москвы. Недооценивать Трампа - все равно что путать молодого бешеного быка с пожилой дояркой.
Рыжий янки не про симпатию и не про славянскую душевность, которую разглядели Буш-младший и Обама. Трамп - это про выгоду. И если ради выгоды потребуется обнять Путина и в тот же день ударить по Ирану - он сделает и то, и другое, не моргнув ни одной из своих оранжевых ресниц. Впрочем, если наоборот, то тоже не остановится. От русского, пожалуй, в Трампе - только принцип матрешки с непредсказуемым множеством образов.
Евросоюз снова стал субъектом
Самое занятное в этой истории - это Европа, превратившаяся из груды наваленной старомодной мебели периода Второй мировой в бригаду непьющих грузчиков. Та самая, которую недавно записали в «диваны НАТО», вдруг ожила. Слишком долго Париж и Берлин будучи актерами второго плана, говорили о безопасности репликами: «Кушать подано» и поднимали брови.
Сегодня Германия готовится к возвращению христианских демократов, и, похоже, снова хочет играть не роль маразматика с исторической аденомой национал-социализма, а молодого политика с потенциалом размещенных танков на границе с Россией.
Мерц и на европейский политический «театр», и за Атлантику несет с собой понятные конструкции: холод, расчет, рациональность. Причем без иллюзий насчет Москвы и без надежд на Вашингтон, кога трудно выбрать: что главнее? Франция, конечно, продолжает жонглировать предложениями в танце - как всегда, красиво, театрально и немного поздно.
А вот Великобритания, выскочив из ЕС, теперь компенсирует развод активным вмешательством с увлажненным взглядом: вы не так меня поняли.
Поддержка Лондоном Украины, форматы с США, разведка с ЕС - все это еще не про союз, но уже про альянс интересов. И в этом хаосе Евросоюз, как ни странно, впервые за долгое время - субъект, даже при всех новых тарифах Вашингтона. Достаточно послушать электоральный шепот британцев, ноющих по евросоюзовскому празднику легкой торговли, единым правилам и грамотной миграционной политике: кому Лондон, центр делового мира Лондон кому, недорого?
Весь мир в кармане
Тем временем Америка, как всегда, в своей трагикомедии. Часть республиканцев уже орет не только про «нет Украине», но и про «нет России во имя свободы». И на этом фоне Дональд Трамп выглядит как артист, который, овладев микрофоном ведущего, пока так и не рассказал зрителям, чем закончится шоу.
Он не требует капитуляции Украины. Он предлагает некий «покой», в котором никто не побеждает, но все теряют память. Россия - о Буче, Украина - о Крыме, США - о своих ценностях. Взамен - порядок по принципу анекдота про Леонида Брежнева: «Если закончатся рельсы перед идущим поездом, то при Ленине организуют субботник, при Сталине расстреляют стрелочника, а при Брежневе будут раскачивать вагоны и объявлять остановки».
Кремль же, как в старой притче, считает, что если человек улыбается, то он - друг. Увы. Трамп улыбается, потому что он хищник. Ядовитый и терпеливый, как ящер Комодо. Принцип одинаков - укусить и не отходить ни на шаг от жертвы, глядя на нее влюбленными глазами, пока та не умрет. На ладонях политологов и СМИ время надежд и меморандумов, а за кулисами - борьба. Идет раздача карт на зеленом сукне Европейского союза, итогом которой может быть пересмотр порядка принятия решений в ЕС в сфере вопросов бюджетов и безопасности.
В бильярдной Нового Света Трамп, удар за ударом, разбивает послевоенный уклад международной системы безопасности и соскакивает с седла мирового шерифа. На фоне этого мечты Путина о второй «Ялте» тают на глазах. Кремль, столько лет мечтая о «разделе мира» и «новом Совбезе ООН», оказался перед тем, что мир делится без него.
Потому что всерьез его без Пекина никто не воспринимает. Ни Трамп, ни Мерц, ни Си. Трамп стал не архитектором мира, а его детонатором. Он запустил процесс, к которому вплотную подошли уже при Обаме, и нащупали при Байдане, а именно - политическую слепоту: глаза не видят, а руки делают. Процесс изменения миропорядка таков, что США не в силах быть мировым жандармом, хотя согласны оставить себе роль надзирателя.
С уверенностью в яркости шоу и бокалом чего-то золотистого Дональд Трамп, под гул бомбордировок городов Украины, прогуливается по палубе истории. Незаметно спихнув за борт Маска с его департаментом эффективной политики, прикрыв глаза от израильских договоренностей, он комбинирует сделки, сделки, сделки: Катар, Оман, Саудовская Аравия, Сирия. А Москва? «Я, про Зеленского? Не помню». Финал переговоров о мире будет неожиданным, но он точно будет не таким, как в сценарии Москвы.