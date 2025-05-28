Превратившись из мебели Второй Мировой войны в бригаду грузчиков на танках у границ России, Евросоюз становится центром притяжения для Великобритании и Японии. Пока в Кремле все еще верят в душевность рыжего янки с немецкими корнями и русским «прошлым», новый порядок «Ялтинских соглашений» в действительно обсуждается не в Москве, и не с Москвой.

Нетелефонный разговор

Двухчасовой разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным, который, по слухам, происходил на фоне горячего кровавого стейка в Овальном кабинете и теплого шоколадного десерта в Кремле, вызвал предсказуемый энтузиазм в СМИ.

На следующий день - неожиданно - заговорили о меморандуме, о мире, о каких-то переговорах. Чревовещатели от политической синекуры по обе стороны Атлантики стали шептать, что Путин вот-вот сядет за мистический круглый стол с Зеленским, и, начав крутить его, явит миру дух «дружбы навек», который и зароет «топор войны» где-то между Дели и Исламабадом.

Однако диалог начался не потому, что все резко поумнели, а по той причине, что старый мир устал. А новый, увы, не родился.

Кремль упорно воспринимает Трампа как полудруга-полуклоуна: шумного, предсказуемого, склонного к сделкам «на коленке». И в этом главное заблуждение Москвы. Недооценивать Трампа - все равно что путать молодого бешеного быка с пожилой дояркой.