Еврокомиссия усомнилась в верховенстве закона в Венгрии

Европейская комиссия выражает серьезные сомнения в соблюдении властями Венгрии принципа верховенства закона. Во вторник, 27 мая, комиссар ЕС по вопросам правосудия и демократии Майкл Макграт раскритиковал венгерский законопроект, запрещающий шествия представителей ЛГБТК+.

«Мы считаем его нарушением законодательства ЕС. Мы призвали венгерское правительство отозвать этот законопроект», - указал Макграт. Если закон о запрете прайдов будет окончательно принят, Брюссель использует «имеющиеся в его распоряжении инструменты», предупредил политик перед встречей министров иностранных дел государств Евросоюза.

Тем временем Германия, Франция и 15 других стран ЕС призвали Еврокомиссию принять незамедлительные меры против венгерского правительства из-за нарушений прав сексуальных меньшинств. Новый законопроект «нарушает основные права представителей ЛГБТК» и основополагающие ценности Европейского Союза, указывается в письме, опубликованном представительством Нидерландов в ЕС.

В марте парламент Венгрии одобрил законопроект, который запрещает проводить в Будапеште ежегодный ЛГБТ-прайд Budapest Pride. Оппозиция пыталась сорвать голосование, прошедшее в ускоренном порядке. Законопроект вносит поправки в венгерский закон о собраниях и запрещает проводить или посещать мероприятия, нарушающие спорное венгерское законодательство о «защите детей». Посещение такого мероприятия должно повлечь за собой штраф в размере до 200 тысяч форинтов (в пересчете - около 550 долларов США).